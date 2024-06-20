عادت أسعار العملات المشفرة إلى الارتفاع أمس بعد أن سجلت خسائر كبيرة الثلاثاء الماضي في ظل موجة تخارج الاستثمارات من صناديق البيتكوين المتداولة ETF›S في الولايات المتحدة.



وقدرت منصة «كوين شيرز» التدفقات الخارجة من المنتجات الاستثمارية للأصول المشفرة بأكثر من 600 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، لتنتهي بذلك سلسلة من التدفقات الاستثمارية الداخلة استمرت على مدار الأسابيع الخمسة السابقة.



من جهة أخرى، قال بنك «جي بي مورغان» إن القيمة السوقية الإجمالية لشركات تعدين البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22.8 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي.



وذكر البنك أن شركة «كور ساينتفيك» كانت الأفضل أداء، حيث ارتفع سهمها 117% خلال أسبوع.