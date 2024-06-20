ترتفع الأصوات المتفائلة بشأن شركة «تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ» بشكل متزايد وسط سلسلة ارتفاعات سهمها على نحو يجعل قيمتها السوقية قاب قوسين أو أدنى من مستوى التريليون دولار.



وتجاوزت «تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ»، المعروفة اختصارا بـ «TSMC»، قيمة شركة «بيركشاير هاثاواي» في الأسبوع الماضي لتصبح ثامن أكبر شركة على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، استنادا إلى شهادات إيداع الشركة المدرجة بالولايات المتحدة، حيث أدى ارتفاع شهادات الإيداع بنسبة 73% هذا العام إلى زيادة القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 932 مليار دولار، وهي قريبة من عتبة التريليون دولار.



وبرزت الشركة الرائدة في قطاع صناعة الرقائق كمستفيد رئيسي من التوسع في تبني الذكاء الاصطناعي، حيث تجعل تكنولوجيتها المتطورة وتقييمها المعقول صفقة مفضلة لدى المستثمرين العالميين. كما ازدهرت الشركة كونها المورد الرئيسي للرقائق المتقدمة لشركة «إنفيديا» التي توجت مؤخرا بلقب الشركة الأعلى من حيث القيمة على مستوى العالم.



ورفعت بنوك الاستثمار في «وول ستريت» أهدافها السعرية لـ «TSMC» هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الطلب المتزايد المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وارتفاع الأسعار المحتمل في عام 2025 من شأنهما أن يزيدا الأرباح. رفع بنك «جيه بي مورغان تشيس» تقديراته لإيرادات الشركة من الذكاء الاصطناعي إلى 35% من إجمالي المبيعات بحلول عام 2028، بينما رفع «سيتي غروب» هدفه السعري بـ 12% على أساس توقعات أرباح أقوى.



ويرى بنك «غولدمان ساكس غروب» أن أسعار تصنيع الرقائق من القياسين ثلاثة وخمسة نانومترا تتزايد بـ «أقل من خمسة نقاط مئوية»، وزاد البنك هدفه السعري لأجل 12 شهرا بـ 19% إلى 1160 دولارا تايوانيا.



وكتب محللو «غولدمان»، بمن فيهم بروس لو، في مذكرة: نرى الآن مكافأة مخاطرة أكثر جاذبية لشركة TSMC وسط معنويات إيجابية متنامية حول الذكاء الاصطناعي. مع الانتشار المستمر للذكاء الاصطناعي، نرى أن TSMC من بين المستفيدين الرئيسيين من هذا الوضع.