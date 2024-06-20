أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء الرابحين في حملته «اربح مع مكافآت KIB» عن شهر مايو، والمصممة خصيصا لمكافأة العملاء مستخدمي تطبيق KIB لفتح حساب الدروازة، أو إصدار البطاقات مسبقة الدفع متعددة العملات أو فتح وديعة بكل أنواعها، طوال فترة الحملة التي تمتد حتى نهاية العام، حيث حصل الفائزون على ما يصل إلى 15 ألف نقطة مكافآت لكل منهم، وهم: جاسم تراكمه، أفنان محمد، موضي الدوسري، عبدالعزيز الكتيتي، محمد عبدالرحمن، فهد الدعيج، مها الخراز، عبدالله الشمري، عمران حسن وعلي المطوع.



وفي معرض تعقيبه بهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام للإدارة المصرفية للأفراد نواف الخريف: «يسعدنا اليوم أن نهنئ أول مجموعة من الرابحين معنا في هذه الحملة المميزة، والتي نرى فيها فرصة كبيرة لمكافأة عملائنا المميزين لولائهم. وسنواصل سعينا إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة تواكب تطلعاتهم وتلبي كل احتياجاتهم، بما يرتقي بتجربتهم المصرفية وأسلوب حياتهم، تجسيدا لشعارنا المؤسسي، بنك للحياة». وأضاف: نحن في KIB مستمرون بتبني إستراتيجينا الشاملة التي تهدف إلى توفير أقوى المزايا المصرفية، خاصة فيما يتعلق ببرنامج مكافآت KIB، إلى جانب تشجيع كل شرائح العملاء على استخدام منصاتنا الرقمية لإنجاز معاملاتهم المالية بمنتهى الراحة والسهولة.



ويمكن للعملاء التأهل والمشاركة في السحوبات عبر استخدام تطبيق KIB لفتح حساب الدروازة، أو إصدار بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات أو فتح وديعة بكل أنواعها.