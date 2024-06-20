أكد البنك الأهلي الكويتي دعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، من خلال تقديم النصائح اللازمة للعملاء خلال السفر أثناء فترة الصيف.



ويهدف البنك مع اقتراب إجازة الصيف إلى تزويد العملاء بمعلومات قيمة حول سبل إدارة وتنفيذ معاملاتهم المالية والمصرفية في الخارج، مما يعزز التزامه بحماية معلوماتهم المصرفية.



وبهذه المناسبة، قال أحمد الدويسان الرئيس التنفيذي بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي - الكويت: بينما يبدأ المسافرون في التخطيط لرحلاتهم الصيفية، من المهم الانتباه إلى تنفيذ حجوزاتهم عن طريق المواقع الموثوقة من أجل حماية بياناتهم المصرفية من السرقة والقرصنة.



ولتعزيز التجربة المصرفية للعملاء، يقدم البنك باستمرار سلسلة من النصائح المفيدة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.



ويشجع البنك الجميع على تفعيل خدمة الإشعارات الفورية على تطبيقه على الأجهزة الذكية، للبقاء على اطلاع على حسابهم وتلقي تنبيهات عند تنفيذ المعاملات المصرفية، إلى جانب استخدام بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع الخاصة بهم وتجنب حمل مبالغ نقدية كبيرة لمزيد من الأمان.



ونصح الدويسان العملاء بالانتباه عند استخدام المواقع الإلكترونية غير الآمنة أثناء السفر، قائلا: استخدموا شبكات الواي- فاي الآمنة، وتجنبوا استخدام أجهزة الكمبيوتر في الأماكن العامة لإجراء المعاملات المصرفية، وتحققوا جيدا من عناوين المواقع التي تدخلون إليها لتجنب الوقوع ضحية للتهديدات السيبرانية.



ودعا العملاء إلى حفظ بيانات الاتصال الخاصة بالبنك من أجل التواصل مع فريق عمله حال تعرضهم لأي مشاكل غير متوقعة يحتاجون خلالها إلى مساعدة عاجلة، مضيفا: يظهر البنك من خلال تقديم هذه النصائح المتعلقة بالسفر في الصيف التزامه المستمر بتعزيز الوعي وضمان سلامة وأمن المعلومات الشخصية والمالية للعملاء، ويظل ملتزما بتوفير بيئة مصرفية موثوقة تعطي الأولوية لرفاهيتهم وحمايتهم.