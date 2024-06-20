في إطار الاحتفالات بيوم الوقوف بعرفات وإدراكا من البنك التجاري الكويتي بالأجر العظيم لصيام هذا اليوم المبارك، قام البنك بتوزيع وجبات إفطار صائم على عمال البناء والتنظيف المتواجدين في مختلف مناطق الكويت، وذلك ضمن حملة البنك «هون عليهم».



وفي تعليقها على هذه المبادرة من البنك، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: من المعروف الغالبية العظمى تحرص على صيام يوم الوقوف بعرفات، ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة توزيع وجبات إفطار صائم على عمال التنظيف والبناء المتواجدين بشوارع الكويت في إطار حملة «هون عليهم».



وتابعت أن حملة «هون عليهم» الموجهة لفئة عمال التنظيف والبناء تهدف إلى التواصل مع هذه الفنة في مختلف المناسبات، ومنها مشاركتهم فرحة فطور يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك بهدف التخفيف من معاناتهم وإدخال الفرحة والسرور إلى قلوبهم، منوهة بأن هذه الحملة التي أطلقها البنك منذ عدة سنوات سابقة حائزة على جائزة المشروع الرائد على مستوى دول الخليج العربي.