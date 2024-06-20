اختتم بنك بوبيان رعايته ومشاركته في المعرض الوظيفي الثاني الذي نظمته هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، والذي يهدف إلى دعم الكوادر الوطنية من المجندين الملتحقين بالخدمة العسكرية ومساعدتهم في اختيار المسار الوظيفي المناسب لخلق جيل من الكفاءات المهنية في جميع القطاعات الخاصة والعامة.



وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني تعليقا على ذلك: تعكس مشاركتنا في المعرض الوظيفي الثاني ضمن حملة «توظف بعد تجنيدك»، دورنا ومساندتنا الوطنية تجاه خدمة الوطن من خلال دعم أبنائنا من المجندين الملتحقين بالخدمة العسكرية وتأهيلهم للدخول في سوق العمل وتمكينهم من الحصول على فرص مستقبلية.



وأضاف أن بنك بوبيان دائما ما يؤكد حرصه على التواجد والمشاركة الفاعلة في العديد من المعارض الوظيفية لما تمثله من قيمة مضافة في تشكيل الوعي الكامل بمستجدات ومتطلبات سوق العمل، وهنا يأتي دور بوبيان بصفته إحدى أهم مؤسسات القطاع المصرفي الساعية إلى صقل مهارات الموارد البشرية ورفع كفاءة متدربيه من خلال اعتماد أفضل برامج التدريب والتطوير لتحقيق تطلعاتهم في مسيرتهم المهنية والشخصية.



وأوضح أن البيئة التدريبية في بوبيان تستهدف تنفيذ العديد من المبادرات التي تصقل مهارات موظفيه وتعزز من خبراتهم العلمية والعملية، من خلال تغيير المفهوم التقليدي المتعارف عليه للتدريب والتطوير بما يساعد في بناء القدرات الذاتية لموارده البشرية ليواكب التطورات التي يشهدها العصر الحالي، وهو ما يساهم بدوره في زيادة الولاء بين الموظفين.



وتقدم الرحماني بالشكر إلى القائمين على تنظيم المعرض الوظيفي كونه يعد فرصة للتواصل المباشر بين شبابنا المجندين من المنضمين للخدمة الوطنية العسكرية ومختلف المؤسسات من القطاع العام والخاص التزاما بتحقيق التنمية ومساندة جهود الدولة، مؤكدا أن الدعم الوظيفي لهذه الشريحة من الشباب ومساعدتهم في إيجاد ما يناسبهم من فرص وظيفية بعد انتهاء فترة خدمتهم العسكرية هو أقل واجب نستطيع تقديمه مقابل ما قدموه من وطنية وولاء تجاه خدمة الوطن ورفعته.



من جانبه، قال مسؤول استقطاب المواهب بإدارة الموارد البشرية فواز العجيل: نسعد كثيرا أن نكون شركاء مميزين في مختلف المعارض الوظيفية إسهاما منا في استقطاب المواهب وإعداد جيلا من الكفاءات الوطنية القادرة على الدفع بوتيرة الإبداع والابتكار وتحقيق الأهداف المرجوة لبناء مسيرة مهنية ناجحة لهم.



وأوضح أن المعرض أتاح للشباب الطموح الفرصة لاكتساب المهارات والخبرات الضرورية للانخراط في سوق العمل، مشيرا إلى أن جناح بنك بوبيان استقطب مشاركة واسعة من مختلف المجالات والتخصصات، وقد تم إجراء عدد كبير من المقابلات من قبل فريق التوظيف المتواجد، كما تم الرد على جميع الاستفسارات المطروحة الخاصة بالوظائف الشاغرة والمتاحة.