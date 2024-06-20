تتوقع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أن ترتفع حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية على حساب الدولار الأميركي، حيث تتطلع هذه المؤسسات إلى اتباع خطى الأسواق الناشئة في شراء السبائك، بحسب ما نقلته صحيفة «فايننشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».



ويعتقد ما يقرب من 60% من البنوك المركزية في البلدان الغنية أن حصة الذهب في الاحتياطيات العالمية سترتفع في السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ 38% من المشاركين في العام الماضي، وفقا لمسح سنوي أجراه مجلس الذهب العالمي، وهي مجموعة صناعية تعمل على الترويج للاستثمار في الذهب.



وتخطط نحو 13% من الاقتصادات المتقدمة لزيادة حيازاتها من الذهب في العام المقبل، ارتفاعا من نحو 8% العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بدء المسح.



ويأتي ذلك في أعقاب مشتريات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، التي كانت المشتري الرئيسي للذهب منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.



وفي الوقت نفسه، فإن نسبة متزايدة من الاقتصادات المتقدمة - 56%، ارتفاعا من 46% في العام الماضي - تعتقد أيضا أن حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية ستنخفض على مدى السنوات الخمس المقبلة.



ومن بين البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، 64% يشاركون هذا الرأي.



ويسلط الطلب على الذهب، الذي يأتي على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار المعدن الأصفر هذا العام، الضوء على مدى تراجع المخصصات للدولار مع سعي البنوك المركزية إلى تنويع مقتنياتها من خلال عملات وأصول بديلة، خاصة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة عملتها سلاحا في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.



من جانبه، قال رئيس البنوك المركزية العالمية في مجلس الذهب العالمي، شوكاي فان: لقد شهدنا هذا العام تقاربا أقوى بكثير، المزيد من الدول المتقدمة تقول إن الذهب سيحتل المزيد من الاحتياطيات العالمية وسيقل الدولار.



وأضاف: لم تكن دول الأسواق الناشئة هي التي تقيم هذه العوامل بشكل أقل، بل الأسواق المتقدمة هي التي تلحق بكيفية شعور الأسواق الناشئة تجاه الذهب.



وسجل الذهب مستوى قياسي بلغ 2450 دولارا للأوقية الشهر الماضي.



وانخفضت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية - باستثناء الذهب - من أكثر من 70% في عام 2000 إلى نحو 55% في العام الماضي، مما أدى إلى استبعاد تأثير ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، وفقا لبحث أجراه صندوق النقد الدولي هذا الشهر. ويقول مجلس الذهب العالمي إنه بما في ذلك الذهب، انخفضت حصة الدولار إلى أقل من النصف.



وعلى الرغم من أن الرنمينبي الصيني حقق بعض المكاسب كعملة احتياطية، فإن حالة عدم اليقين التي تخيم على اقتصاد البلاد تعني أن نسبة البنوك المركزية التي تتوقع أن يزيد الرنمينبي حصته من الاحتياطيات العالمية انخفضت من 79% العام الماضي إلى 59% هذا العام.