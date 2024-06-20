أوقف ثمانية أشخاص على الاقل في كاليدونيا الجديدة أمس بينهم كريسيتيان تين زعيم حركة الاحتجاج على مشروع الإصلاح الانتخابي، على ما قالت النيابة العامة لوكالة «فرانس برس».



ويعتبر تين المشرف على خلية تنسيق التحرك على الأرض، وهي منظمة أنشئت في نوفمبر 2023 وتتهم السلطات المسؤولين فيها بالتخطيط لأعمال العنف التي هزت الأرخبيل الفرنسي الواقع جنوب المحيط الهادئ.



وأوقف سبعة أشخاص آخرين في الوقت ذاته من دون الكشف عن هويتهم.



ووضع الموقوفون الثمانية في الحبس على ذمة التحقيق، إذ ان «الوقائع تتعلق بالجريمة المنظمة»، على ما أوضح المدعي العام للجمهورية في نويما إيف دوبا في بيان.



وكانت النيابة العامة في نوميا باشرت في 17 مايو تحقيقا بشبهة تشكيل عصابة إجرامية خصوصا، يطول «مخططين» مفترضين لأعمال الشغب.



ومنذ 13 مايو تشهد كاليدونيا الجديدة اضطرابات عنيفة أثارها إقرار الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون لتعديل الدستور يسمح بتوسيع نطاق الذين يحق لهم الانتخاب، ما يؤدي بحسب معارضيه إلى تهميش السكان الأصليين.



وأسفرت أعمال الشغب الأعنف منذ الثمانينات عن مقتل تسعة أشخاص بينهم دركيان وإصابة مئات الأشخاص وألحقت أضرارا مادية قدرت بـ 1.5 مليار يورو. ونشر أكثر من ثلاثة آلاف عسكري ودركي وشرطي في كاليدونيا الجديدة.