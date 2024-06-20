بشرى شعبان



كشف مصدر في وزارة الشؤون عن أن اللجنة الخاصة بتوظيف المواطنين بالجمعيات التعاونية ستبدأ الأسبوع المقبل المرحلة الثانية للتوظيف، والتي تشمل إجراء المقابلات مع 120 مواطنا تقدموا عبر منصة «فخرنا» لملء الشواغر في الوظائف الإشرافية بالتعاونيات



(مديرون ورؤساء أقسام).



وأشار المصدر إلى ان الوظائف المتاحة فيما يقارب 20 جمعية تعاونية تأتي ضمن برنامج تكويت الوظائف الإشرافية في التعاونيات.



يُذكر ان اللجنة مكونة من ممثلين من وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة، بالإضافة إلى اتحاد الجمعيات التعاونية ورؤسائها، وأن استقبال المتقدمين يكون وفق موعد محدد يتم إرساله عبر رسالة SMS على هواتفهم، حيث تقدموا عبر تطبيق «فخرنا» الذي أطلقته القوى العاملة لتوظيف المواطنين.



وعن عدد الوظائف المتاحة، بين المصدر أن الجمعيات تعلن عبر مواقع القوى العاملة عن الوظائف المتاحة لكل جمعية.