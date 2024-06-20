قتل ضابط سوري على الأقل جراء ضربات اسرائيلية استهدفت موقعين عسكريين في جنوب البلاد صباح أمس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري.

وقال المصدر «شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بالطيران المسير مستهدفا موقعين عسكريين لقواتنا المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا»، ما أدى إلى مقتل ضابط واحد، بالإضافة لخسائر مادية.

وذكر موقع «عنب بلدي» أن القصف استهدف سرية عسكرية تابعة لـ«اللواء 112» في بلدة صيدا الجولان وتقع في أقصى جنوب القنيطرة.

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الانسان، ان المواقع المستهدفة تابعة للجيش السوري وهي عبارة عن مراكز رصد قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل في ريف القنيطرة. وأكد أن حز ب الله اللبناني موجود بقوة في جميع المواقع العسكرية. وقال ان الاستهداف الإسرائيلي جاء بعد يومين من سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق القنيطرة وجرى سحبها إلى داخل أحد القطعات العسكرية.

وأكد مقتل ضابط برتبة «ملازم» وهو مقرب من حزب الله اللبناني الذي قام بإخفاء مقاتليه سواء على الحدود مع الجولان المحتل أو على الحدود مع لبنان.

ولم تعلن إسرائيل عن استهدافها أي مواقع عسكرية داخل الأراضي السورية، فيما اكتفت وسائل إعلام إسرائيلية، بنقل الخبر عن الجانب السوري.

وتشن إسرائيل ضربات في سورية باستمرار. وأسفرت غارة في الثالث من الشهر الجاري على شمال سورية عن مقتل 16 عنصرا من مجموعات موالية لطهران، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية لاحقا أن مستشارا من الحرس الثوري الإيراني قتل فيها.