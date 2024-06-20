تضاءلت حظوظ منتخب إسكتلندا في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بعد التعادل مع سويسرا بنتيجة 1-1 في المباراة التي استضافها ملعب «راين إنرجي» في مدينة كولونيا الألمانية ضمن منافسات دور المجموعات التمهيدي في جولتها الثانية للمجموعة الأولى.



افتتح لاعب اسكتلندا سكوت ماكتوميناي التسجيل في الدقيقة 13 بعد استغلال ارتباك دفاعي سويسري، ونجح النجم المخضرم شيردان شاكيري لاعب سويسرا في إدراك التعادل في الدقيقة 26 بعد تسديدة قوية متقنة تحمل بصمته المميزة، وألغى الحكم هدفين لسويسرا في الشوطين الأول والثاني بداعي التسلل.



وبذلك ارتفع رصيد سويسرا للنقطة الرابعة في المركز الثاني خلف منتخب ألمانيا الذي يأتي أولا برصيد 6 نقاط ويحتل منتخب اسكتلندا المركز الثالث برصيد نقطة يتيمة، فيما تتذيل المجر الترتيب دون نقاط.



وستقام الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، حيث تلعب ألمانيا مع سويسرا، فيما ستلعب اسكتلندا مع المجر.



وتأكد صعود منتخب ألمانيا لدور الـ 16، وتبقى البطاقة الثانية المؤهلة بشكل مباشر معلقة بين سويسرا واسكتلندا في الجولة الأخيرة، وتحتفظ اسكتلندا بفرصة ضئيلة للتأهل عبر باب أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث.





















