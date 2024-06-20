ثامر السليم

أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.عادل العدواني، لجنة برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة بجميع درجاتها العلمية للموظفين المواطنين والمقيمين الصادرة من خارج الكويت منذ عام 2000.

ويناط بالقرار الذي حصلت "الأنباء"على نسخة منه، على التدقيق على صحة الشهادات العلمية ومراجعتها وفق الأسس والمعايير المعتمدة، مبينا بأن اللجنة تجتمع بناءً على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وللجنة تشكيل لجان فرعية والاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء أعمالها على ان تقدم تقريراً دورياً كل شهر عن أعمالها لوزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأن ترفع له تقريراً ختامياً عما توصلت إليه من نتائج في نهاية فترة عملها المحددة بستة أشهر.