دارين العلي

في ظل دعوات وزارة الكهرباء إلى الترشيد، ورغم لجوء الوزارة الى القطع المبرمج في بعض المناطق يستمر مؤشر الأحمال في الارتفاع، حيث بلغ عند الواحدة والنصف من ظهر اليوم 16241 ميغاواط خلال فترة الذروة وحتى الخامسة مساء.

وكانت الوزارة قد دعت العملاء إلى ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف خاصة في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا حتى الخامسة عصرا وإلا ستضطر للقطع المبرمج لحماية الشبكة وتأمينها.

وعددت الوزارة بعض أساليب الترشيد أبرزها ضبط التكييف على 24 درجة مئوية وإغلاق الأنوار في الأماكن غير المستغلة وتأجيل استخدام الغسالات والنشافات والأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع إلى فترة ما بعد الذروة.