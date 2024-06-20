عاطف رمضان

أغلقت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة، 9 معارض تجارية في أحد المولات المتواجد بمنطقة السالمية، لقيامهم بعرض وبيع بضائع مقلدة حيث يقدر عدد المضبوطات 6000 قطعة اشتملت على حقائب وملابس وأحذية وإكسسوارات لعلامات تجارية عالمية تخضع للرقابة القانونية.

وذكر بيان صادر عن "التجارة " انه تم إحالة القائمين على المحلات إلى النيابة التجارية بعد استكمال الإجراءات القانونية وتوقيع الجزاءات القانونية ضدهم.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن إغلاق فرع تموين الواحة التابع لجمعية الجهراء التعاونية، وتحويل المستفيدين من البطاقة التموينية إلى فرع التموين الجهراء 1 التابع للجمعية.