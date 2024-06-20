خطف منتخب صربيا تعادلا مثيرا من نظيره السلوڤيني 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة يورو 2024، ليرفع منتخب سلوڤينيا رصيده إلى نقطتين بعد تعادله في الجولة الاولى امام الدنمارك 1-1، فيما تحصل منتخب صربيا على النقطة الاولى بعد خسارته في الجولة الاولى امام إنجلترا بهدف نظيف.



أحرز لسلوڤينيا اللاعب جان كارنيتشنيك في الدقيقة 69، وخطف لاعب صربيا لوكا يوفيتش هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. وكان من بين الحضور خلال المباراة رئيسة سلوڤينيا ناتاسا بيرك موسار.



وستلعب سلوڤينيا في الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات مع إنجلترا، فيما ستلعب صربيا مع الدنمارك.