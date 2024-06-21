

الدوحة - فريد عبدالباقي



حل المنتخب القطري في المركز الـ 35 عالميا ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لشهر يونيو الصادر أمس، برصيد 1504.06 نقاط، وبذلك تراجع المنتخب القطري مركزا واحد عن التصنيف السابق الذي حل في المركز الـ 34 عالميا للمرة الأولى بمجموع 1507.94 نقاط.



وعلى المستوى العربي، صعد المنتخب المغربي إلى المركز 12 عالميا ليصبح في المركز الأول عربيا يليه قطر، ثم المنتخب المصري ثالثا والـ 36 عالميا.



هذا، ويشارك فريق العربي في بطولة كأس الخليج للأندية التي من المقرر إقامتها بنظامها الجديد، بعد انقطاع دام 9 سنوات، وستقام خلال الموسم المقبل 2024-2025 مع سبعة فرق أخرى. وتم تحديد الأندية التي ستشارك في كأس الخليج للأندية بجانب العربي، وهي: القادسية الكويتي، الاتفاق السعودي، الرفاع البحريني، النصر الإماراتي والنهضة العماني، بينما لم يتحدد حتى الآن ممثلا اليمن والعراق، وأغلب المشاركين فيها لن يكونوا أبطالا في بلدانهم بسبب مشاركتهم في البطولات الآسيوية التي تتعارض تواريخها غالبا مع هذه البطولة، حيث يشارك فريق السد بطل الدوري القطري وكأس أمير قطر، والريان الوصيف، والغرافة ثالث الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بنسخته الجديدة، بمقعدين مباشرين، ومقعد واحد غير مباشر، بينما يخوض الوكرة صاحب المركز الرابع في الدوري برصيد 38 نقطة، منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2.



وستقام البطولة الخليجية بنظام المجموعات، وسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 4 فرق، وسيتأهل فريقان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه أول المجموعة الأولى، ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.



وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد اعتمد عودة البطولة التي من المقرر انطلاقها في 24 سبتمبر المقبل، حيث تقرر أن تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب، على أن تكون المباراة النهائية في 25 أبريل 2025.