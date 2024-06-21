

القاهرة ـ محمد سامي



قبل 4 أيام من لقائهما المرتقب بالدوري المصري لكرة القدم، يخوض الأهلي والزمالك مباراتين مؤجلتين من الجولة الـ12 اليوم الجمعة، حيث يحل الأهلي ضيفا على الداخلية على ملعب السلام بالقاهرة، فيما يستقبل الزمالك فاركو على ستاد القاهرة الدولي.



ويحتل الأهلي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، وحقق الفوز في مبارياته الـ6 الأخيرة، كان آخرها الثلاثاء الماضي على حساب الاتحاد السكندري بهدف لمحمود كهربا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، كما يسعى لمواصلة الزحف نحو قمة الترتيب، آملا في تحقيق الفوز في مبارياته المؤجلة والتي يصل عددها إلى 9 ليستعيد القمة من المتصدر الحالي بيراميدز برصيد 59 نقطة من 24 مباراة.



وقد خاض الأهلي بكامل قوامه مرانا فنيا بالكرة تحت إشراف مارسيل كولر قبل أن يختتم بتقسيمة مصغرة بين فريقين، كما انه ينتظر القرار الأخير لطبيب الفريق أحمد جاب الله لإشراك المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي في اللقاء من عدمه بعد شكواه سابقا من الإصابة في أربطة الكاحل.



وانضم عمر كمال عبد الواحد إلى قائمة الغائبين عن تشكيل الأهلي، بعد إصابته امام الاتحاد، فيما قد تشهد المباراة عودة الظهير الأيمن محمد هاني بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بسبب عقد قرانه.



من جانبه، يأمل الداخلية متذيل الترتيب في تحقيق المفاجأة وإيقاف انتصارات الأهلي المتتالية، والتشبث ببعض الأمل في البقاء بالدوري وسط موقفه الصعب.



في التوقيت عينه، يستقبل الزمالك فاركو بشعار «لا شيء لنخسره»، حيث ابتعد الفريق عن صراع اللقب والمراكز الأولى، بعدما تلقى خسارته السادسة هذا الموسم على يد المصري 2-1 الإثنين الماضي بملعب برج العرب، ليحتل المركز الـ11 برصيد 31 نقطة من 19 مباراة، إلا ان الفريق ضمن المشاركة في كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية) الموسم المقبل، بوصفه حامل لقب البطولة ودون النظر لترتيبه في المسابقة المحلية.



ابتعاد الزمالك عن المنافسة قد يمنح المجال أمام مدربه البرتغالي جوزيه جوميز لتجربة بعض اللاعبين الشباب فيما تبقى من مباريات الدوري. ويأمل جوميز في تحقيق فوز معنوي مهم أمام الأهلي الثلاثاء ليكرر ما قام به ذهابا عندما فاز الفريق الأبيض 2-1، وهو ما قد يدفع البرتغالي لإراحة بعض اللاعبين أمام فاركو الجمعة.



هذا، وعقد المدير الفني للزمالك غوزيه غوميز جلسة مع اللاعبين علي هامش المران الأخير لشرح الأخطاء الفنية التي تسببت في خسارة الفريق أمام المصري، وطالب لاعبيه بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد وعدم التفريط في أي نقاط أخرى.



ويغيب عن قائمة الفريق كل من محمود شيكابالا ومحمود حمدي الونش والتونسي سيف الجزيري ومهاب ياسر للإصابة، وكذلك أحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا والسنغالي إبراهيما نداي نظرا للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.



هذا، وقد صرح المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أحمد سالم بأن كل ما يتردد عن تراجع مجلس إدارة الزمالك عن موقفه مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.



وكان الزمالك قد أعلن رسميا عدم خوضه لأي مباريات في الدور الثاني عقب مواجهة اليوم إلا بعد انتهاء جميع الفرق من أداء مباريات الدور الأول وفقا لترتيب القرعة الأصلية، كما طالب البيان بالتحقيق الجاد في أحداث مباراة المصري الأخيرة وما شابها من مخالفات تحكيمية صارخة ـ على حد ما جاء بالبيان ـ فيما ردت رابطة الأندية المصرية المحترفة علي بيان مجلس الأبيض بأن لقاء القمة المقرر الثلاثاء 25 الجاري سيقام في موعده المحدد دون أي تأجيل.



بينما يسعى فاركو لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من شبح الهبوط، اذ يحتل المركز الـ15 وهو آخر المراكز قبل منطقة الهبوط برصيد 22 نقطة.



ولم يحقق الفريق السكندري أي فوز في مبارياته الأربع الأخيرة حيث تعادل مع المقاولون العرب وسموحة وزد وخسر من الأهلي.



من جهة اخرى، تفتتح منافسات الجولة 27 غدا السبت بلقاءين في الـ7 مساء بين إنبي والجونة، وطلائع الجيش ضد سموحة.