القاهرة ـ محمد سامي



وجّه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي هجوما شديدا إلى تقارير صحافية اتهمته بأنه يتعمد مشاركة اللاعب الفرنسي موديست أساسيا حتى يتم تفعيل عقده تلقائيا لموسم جديد رغم تواضع مستواه.



وصرح كولر عقب فوز الأحمر على الاتحاد السكندري بهدف نظيف أول من أمس، قائلا «أختار اللاعبين لخدمة أهدافي، أنا مدير فني ليست لي علاقة بعقود اللاعبين ولا أعرف عنها شيئا وأقيم فنيا فقط وأرغب في الفوز وليس من المقبول لي مثل هذه الأمور».



ورفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة متقدما للمركز الثالث في جدول الترتيب ولا يزال له 9 مباريات مؤجلة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 36 نقطة في المركز السابع.



إلى ذلك، طالب الزمالك في بيان رسمي بالتحقيق العاجل فيما شهدته مباراته أمام المصري البورسعيدي وهزيمته 1-2 في إطار الجولة 26 من الدوري من مخالفات تحكيمية، وذلك بعدما رفض الحكم أحمد الغندور احتساب ركلة الجزاء التي سددها زيزو هدفا بعد اصطدامها بالعارضة الأفقية ثم بخط المرمى وخروجها.



وطالب بإيقاف كل من حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي.



و أكد البيان الصادر عن مجلس إدارة الأبيض أن الفريق لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول وفقا للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية. وأتم الزمالك بيانه: «مباراة فاركو المقبلة هي الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتى نهاية الدوري بشرط أن تتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة».



من جانبه، أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك توقيع غرامة مالية على محمد عواد حارس مرمى الفريق بخصم 25% من قيمة عقده مع النادي لاعتدائه على زميله حسام عبدالمجيد أثناء مباراة المصري.