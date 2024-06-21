

أشاد المدير الفني لمنتخب التشيك إيفان هاشيك بعبقرية قائد البرتغال كريستيانو رونالدو، مؤكدا أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.



وحقق منتخب البرتغال فوزا قاتلا على التشيك (2-1)، رغم تأخره بهدف في لقاء الفريقين الثلاثاء، وذلك بختام الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في يورو 2024 . وقال هاشيك خلال تصريحات للموقع الرسمي لـ «يويفا»: «لا أصدق حقا مدى خطورة كريستيانو رونالدو في كل مباراة بهذه المرحلة من عمره»، مضيفا: لقد أظهر عبقريته مرة أخرى، فهو يعرف كيف يتدخل في الفرص، أرفع قبعتي له، إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حقا إنه رجل رائع.



وشارك رونالدو أساسيا، ولعب مباراة التشيك كاملة، لكنه لم يسجل أو يصنع في الفوز الثمين لمنتخب البرتغال.