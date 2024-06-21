تستعد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لإطلاق «مؤتمر المصريين في الخارج»، والذي يعد بمنزلة المحفل السنوي الذي يشارك فيه المواطنون حول العالم لتكون فرصة لقاء بعضهم البعض والحوار المباشر مع المسؤولين في الدولة دون حواجز أو وسيط، وذلك ضمن إستراتيجية الاتصال المستدامة لوزارة الهجرة والتي شهدت تطورا ضخما في آلياتها، من خلال عقد لقاءات دورية مع الجاليات المصرية فعليه وعبر «الفيديو كونفرانس» ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية.



وزارة الهجرة نجحت حتى الآن في التواصل مع جاليات مصرية في نحو أكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تواجدها وأعضائها بشكل مستمر في مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجاليات وكل مجموعات المصريين حرصا على التفاعل المباشر معهم والتواصل بما يحقق العلاقة القوية لجميع أبناء الوطن في أي مكان يكونون فيه بوطنهم الأم القوى المحب القادر على دعمهم في أي مكان.



مؤتمر المصريين بالخارج من المقرر أن يعقد - بحسب اليوم السابع - يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل، وتعكف الوزارة استعدادا للمؤتمر على عقد اجتماعاتها التحضيرية مع قيادات الوزارة لمتابعة الترتيبات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين بالخارج»، فيما أعدت الوزارة استمارة خاصة للمصريين بالخارج للتسجيل للمشاركة في المؤتمر.