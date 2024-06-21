وجّهت وزارة الشؤون الاجتماعية جميع قطاعاتها إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع مباني الوزارة.



وشدد تعميم من وكيل وزارة الشؤون على كل الوحدات التنظيمية بالوزارة التقيد باتخاذ جميع الإجراءات والسبل لترشيد استهلاك الكهرباء والماء من خلال الإجراءات التالية:



1 ـ التقيد بإجراءات السلامة المهنية بعدم استخدام أي أجهزة كهربائية في غير مجالات العمل تجنبا للمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة ذلك.



2 ـ ضبط أجهزة التحكم بوحدات التكييف في المباني على درجة تبريد قدرها (25 درجة).



3 ـ إغلاق أجهزة التكييف بعد انتهاء الدوام الرسمي مباشرة.



4 ـ إغلاق جميع وحدات الإنارة بعد انتهاء الدوام الرسمي.



5 ـ ترشيد استهلاك المياه في جميع مرافق الوزارة.