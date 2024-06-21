قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل إن الأزمة التي تشهدها البلاد في توفير التيار الكهربائي تحتاج إلى همة عالية وقرارات سريعة لمواجهتها حتى لا تصل إلى مرحلة سيكون فيها الحل مكلفا جدا على المجتمع والدولة، داعيا وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى المسارعة ومواكبة قطار التنمية.



وأوضح العتل أنه لابد من حلول عاجلة لمواجهة الأزمة الحالية تتمثل في المسارعة إلى إعادة الوحدات الخارجة عن الخدمة وصيانتها وتأهيليها لتخفف من الانقطاعات والارتقاء بأداء الشبكة وتحسينه وإبرام عقود الصيانة الدورية وتجديدها وتنفيذها وفق جداول زمنية وتطوير شبكة النقل والتوزيع ودعم الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها لأداء المهام الموكلة إليها على أحسن وجه، مؤكدا أن مثل هذه الحلول ستخفف من الانقطاعات بعد مرور فترة زمنية قصيرة لكنها لن توقفها هذا الصيف.



وزاد العتل: ومن الحلول العاجلة علينا المسارعة للقيام بحملة وطنية تقودها الوزارة وتشارك فيها الجهات الحكومية بكل وسائل الإعلام المتاحة ومن خلال التواصل المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص لتوجيه المواطنين في حال إعلان انقطاع التيار أو العمل مع الوزارة لتقنينه وترشيد استخدام التيار الكهربائي خلال فترة الذروة بشكل خاص.



ودعا العتل إلى المسارعة في استخدام الأنظمة الذكية في المنشآت الحكومية بشكل خاص، وإغلاق المرافق غير المستغلة وخاصة المراكز والمدارس بعد انتهاء تعليم الطلبة مع إمكانية انتقال العمل الإداري إلى «أونلاين»، وإتاحة المرونة في ساعات العمل.