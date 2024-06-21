توقعت إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني ان يكون طقس نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا، وحارا إلى مائل للحرارة ليلا، مع ارتفاع نسبي في الرطوبة على المناطق الساحلية.



وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» ان البلاد تتأثر بامتداد المنخفض الهندي الموسمي المصحوب بكتلة هوائية حارة وأحيانا رطبة نسبيا ورياح شمالية - غربية تتحول إلى جنوبية - شرقية على فترات خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة على المناطق الغربية ليكون الطقس شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا مع ارتفاع نسبي بالرطوبة على المناطق الساحلية. وأضاف القراوي أن طقس الجمعة نهارا سيكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية - غربية إلى متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية - شرقية على المناطق الساحلية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الغربية من 8 إلى 40 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار على المناطق الغربية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 إلى 50 وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام.



وأشار إلى أن ليل الجمعة سيكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية - شرقية تتحول إلى شمالية - غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 28 كيلومترا في الساعة، ودرجة الحرارة الصغرى من 30 إلى 32، وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ما بين 1 و3 أقدام.



وقال إن نهار السبت سيكون حارا ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية - غربية تتحول إلى جنوبية - شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 إلى 35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة العظمى من 45 إلى 47 والبحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.



وأفاد بأن ليل السبت سيكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية - شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 30 كيلومترا بالساعة، ودرجة الحرارة الصغرى ما بين 29 و31 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 أقدام.