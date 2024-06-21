التدقيق على صحة الشهادات العلمية ومراجعتها وفق الأسس والمعايير المعتمدة

اللجنة تقدم تقريراً شهرياً عن أعمالها للوزير وترفع النتائج الختامية بعد 6 أشهر



ثامر السليم ـ عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل العدواني قرارا يقضي بتشكيل لجنة لفحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة للموظفين المواطنين والمقيمين الصادرة من خارج الكويت منذ عام 2000.



وأوضح القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه ينوط باللجنة فحص الشهادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة بجميع درجاتها العلمية الصادرة من خارج الكويت الحاصل عليها الموظفون المواطنون والمقيمون منذ عام 2000، وكذا التدقيق على صحة الشهادات العلمية ومراجعتها وفق الأسس والمعايير المعتمدة، مبينا ان اللجنة تجتمع بناء على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وللجنة تشكيل لجان فرعية والاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء أعمالها على ان تقدم تقريرا دوريا كل شهر عن أعمالها لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وأن ترفع له تقريرا ختاميا عما توصلت إليه من نتائج في نهاية فترة عملها المحددة بستة أشهر.



ويترأس اللجنة وكيل وزارة التعليم العالي وعضوية كل من الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي والوكيل المساعد لشؤون البعثات والاجازات الدراسية بديوان الخدمة المدنية نرجس يحيى ومدير إدارة الفتوى والرأي بالديوان بسمة اليعقوب ونائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي، والمستشار عبدالحميد المطر من إدارة الفتوى والتشريع ومراقب معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التعليم العالي بتول محمد الريس ومن إدارة معادلة الشهادات بالوزارة كل من عذاري السني وفاطمة زمان وفاطمة السعيد وفي الملا.