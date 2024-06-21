تطبيـقــا لأهدافهــا الإستراتيجية وأهمية رعاية المهتدين الجدد، قال المدير العام بلجنة التعريف بالإسلام عمار الكندري إن اللجنة قامت بأنشطة عديدة خلال الأيام العشر من ذي الحجة وأيام عيد الأضحى المبارك على مستوى جميع الأفرع من الوفرة إلى الجهراء، بهدف تأليف قلوبهم وإدخال السرور على نفوسهم والعمل على دمجهم وسط المجتمع المسلم. ففي الأيام العشر كانت المحاضرات بمختلف اللغات على مستوى الأفرع عن فضائل الأيام العشر ويوم عرفة والحج في الإسلام، وفي يوم عرفة وضعت اللجنة برنامجا لهذا اليوم للمهتدين لتعريفهم بفضائل اليوم في الإسلام وأهميته كركن من أركان الحج، وذلك بانعقاد المحاضرات بجميع الأفرع، وعقب المحاضرات أقيم إفطار الصائم لهذا اليوم، حيث فضل المهتدون الصائمون تناول الإفطار في اللجنة. وبين الكندري ان اللجنة أقامت عدة برامج للمهتدين الجدد لمختلف الجاليات، وذلك في أماكن متفرقة بالكويت، بهدف إدخال الفرح والسرور على قلوب المهتدين.