قالت الطالبة المتفوقة سارة سليمان الحطاب «سورية الجنسية» من مدرسة النجاة الأهلية إن من أهم عوامل النجاح التوكل على الله عز وجل والثقة بالله والجد والاجتهاد حتى آخر لحظة والحرص على عدم تراكم الدروس وترتيب الأولويات وتنظيم الوقت.



وتوجهت سارة الحاصلة على نسبة 90.10% في القسم العلمي بالشكر والتقدير إلى والدها ووالدتها على دعمهم الدائم لها ومساندتهم طوال الوقت، كما شكرت معلماتها على مساعدتهم، قائلة: «أهدي نجاحي إلى أمي الحبيبة وأبي الغالي وصديقاتي العزيزات وجدي الحبيب الذي غمرني بدعائه ودعمه وكان كل شيء في حياتي».



وأفادت بأنه من الصعوبات التي واجهتها خلال مرحلة الثانوية وبالأخص في الصف الثاني عشر الضغط المستمر والحاجة إلى المراجعة باستمرار حتى تكون دوما مستعدة.



وأوضحت سارة أنها تنوي إكمال دراستها في مجال التمريض، مختتمة بالقول: في الختام أقول الحمد لله كل التعب ما ضاع فقد رزقنا الله النجاح والتفوق.