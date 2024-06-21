أكد الطالب المتفوق عبدالرحمن عزب عبدالنبي العبد (مصري الجنسية)، الحاصل على المركز الأول مكررا في الثانوية العامة بالقسم العلمي بنسبة 100% من مدرسة المباركية الثانوية بمنطقة الفروانية التعليمية، أن من أهم عوامل النجاح والتميز التوكل على الله وبذل الأسباب بالجد والاجتهاد والحرص على الصلوات في المسجد وبر الوالدين، مشيرا إلى أن من أسس تحقيق التفوق: الدعاء والمثابرة وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة، وكذلك التوكل على الله والحرص على بذل الأسباب وترك الأثر النافع بين الناس.



وأهدى عبدالرحمن نجاحه وتفوقه إلى «أهلي وإخواني في غزة وفلسطين وبلدي مصر والكويت»، لافتا إلى دور الأسرة والأهل في تقديم كل دعم ممكن لتحقيق التفوق.



وأوضح أنه يطمح إلى دراسة الطب البشري في جامعة الكويت، مشيرا إلى أنه واجه صعوبات تمثلت في ضيق الوقت، لكن تغلب على ذلك بحسن تنظيم وترتيب الأولويات ووقت المذاكرة.



وتوجه عبدالرحمن بالنصح إلى زملائه طلبة الثانوية بأن يلتزموا الجد من أول يوم والحرص على المذاكرة أولا بأول، مع الحرص دوما على طاعة الله وأداء الصلوات في أوقاتها.