نظمت عمادة شؤون الطلبة ممثلة في إدارة الرعاية الاجتماعية ـ قسم ذوي الإعاقة رحلة لزيارة المعرض الأكبر من نوعه بالمملكة العربية السعودية والمخصص للأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك للاطلاع على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات والتقنيات الحديثة وما يتم تقديمه من حلول وخدمات خاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة.



ترأس الوفد مدير إدارة الرعاية الاجتماعية وائل العبيد، وضم كلا من: مدير إدارة التعليم الإلكتروني اعتماد الكندري، والقائم بأعمال مراقب الإشراف الاجتماعي أسيل الشايجي، والقائم بأعمال رئيس قسم ذوي الإعاقة شيخة القناعي والباحثة الاجتماعية نوال المطيري.



وتم خلال الزيارة الاطلاع على الخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، وتبادل الخبرات فيما يخص طلبة ذوي الإعاقة بجامعة الكويت والجامعات السعودية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الأجهزة والتكنولوجيا المساعدة التي تسهم في وضع الحلول للأشخاص من فئة ذوي الإعاقة لدعم استقلاليتهم ومشاركتهم في مختلف المهام والأنشطة في مجالات الحياة مثل التعليم والتوظيف والمجتمع.



وتضمنت الزيارة حضور الجلسات الحوارية، وتبادل الخبرات مع الأطراف المشاركة في المعرض، كما تمت تجربة بعض الأجهزة من قبل أعضاء الوفد.