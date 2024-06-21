تارك الصلاة



حكم تارك الصلاة هل هو خارج عن الملة؟ وإذا كان كذلك فأرجو ان تفتونا في رجل ترك صلاة واحدة فقط كسلا هل يكفر؟ وأخيرا لي صديق يستيقظ لصلاة الفجر لكن يوسوس له الشيطان ان يكمل نومه خمس دقائق اخرى ثم لا يستيقظ، فهل هذا يكفر؟ علما ان ذلك يتكرر معه، وحين يصبح يندم على فعلته.



٭ 1 ـ لا يكفر الا اذا كان جاحدا، 2 ـ لا يــكفر، 3 ـ لا يكفر لكنه مقصر جدا، وعليه أن يجعل منبها آخر.



الابتلاء بالمرض



ابتلاني الله سبحانه وله الحمد كله على كل شيء بمرض السرطان، وخلال فترة المرض أتلقى العلاج الكيماوي وهو شديد جدا على الجسم، وخلال علاجي الذي تستمر الجرعة الواحدة فيه لمدة ثلاثة ايام انسى الصلاة والعياذ بالله من قوة الألم البدني والنفسي، وأقسم ان هذا النسيان ليس بيدي ويحز بنفسي جدا أن أترك الصلاة في تلك الأيام، لكن والله ان هذا ليس بيدي، أريد أن أعرف هل آثم على هذا الفعل، وان كان فكيف لي أن أكفر عن هذا الذنب؟



٭ أسأل الله تعالى ان يشفيك، وان يعينك على الصبر واحتساب الأجر، ثم بالنسبة للصلاة إذا كنت تنساها بسبب عدم الوعي والإدراك فإنه لا شيء عليك ولا تقضى هذه الصلاة، أما اذا كنت تذكرها لكن لشدة الألم لا تصلي فعليك ان تقضي هذه الصلاة، وان تحرص مرة ثانية على أدائها في وقتها ولو جمعا، والله اعلم.



التركة



هل تورث تركة اصلها من مال حرام او مشبوه كبيع الخمر ـ الربا ـ الرشوة والعمولات ؟ وهل على الورثة إثم في الاستفادة منها؟ وكيف يكون التعامل مع هذه الأموال؟



٭ ليس عليهم اثم وعلى المورث الإثم ولهم الهناء، إلا إذا كانت هناك اموال معلومة لأشخاص اخذت منهم بسرقة أو غصب فإنها تجب إعادتها.



عليك النفقة



أنا شاب أتممت عقد قراني على فتاة ولم ادخل بها وما زالت تعيش مع والدها، هل في هذه الحالة أؤدي عنها زكاة الفطر أم والدها؟



٭ 1 ـ تلزمك أنت طالما عقدت عليها، ولها عليك النفقة.