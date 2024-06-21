العقيلي: على المسلم اجتناب الأماكن المشبوهة وتحري الحلال في مأكله ومشربه

مندني: السفر ترويح ومتعة للنفس وليس تكليفاً للمسلم بما لا يطيق

النجدي: للسفر منافع وفوائد كثيرة كما له أيضاً عيوب وأضرار يجب تجنّبها





القرآن الكريم مليء بالآيات التي تحث على السفر والسياحة في الأرض والنظر في آثار الأمم الغابرة للعظة والعبرة، ففي السفر علم وسعة في الرزق وترويح عن النفس وراحة للقلوب وله الكثير من الفوائد المادية والمعنوية، كما فيه بعض المحظورات التي يجب على المسلم الانتباه لها.



قال الشيخ د. محمد الحمود النجدي: ان للسفر منافع وفوائد كثيرة، كما ان له عيوبا وأضرارا، وإن مما يستشهد به دائما عند ذكر فوائد السفر ومحاسنه أبيات للإمام الشافعي قال فيها:



تَغَرَّب عَنِ الأَوطانِ في طَلَبِ العُلا



وَسافِر فَفي الأَسفارِ خَمسُ فَوائِدِ



تَفَرُّجُ هَمٍّ وَاِكتِسابُ مَعيشَةٍ



وَعِلمٌ وَآدابٌ وَصُحبَةُ ماجِدِ



وَإِن قيلَ في الأَسفارِ ذُلٌّ وَمِحنَةٌ



وَقَطعُ الفَيافي وَاِكتِسابُ الشَدائِدِ



فَمَوتُ الفَتى خَيرٌ لَهُ مِن حَياتِهِ



بِدارِ هَوانٍ بَينَ واشٍ وَحاسِدِ



والتي أبينها بشيء من التفصيل، أولها: انفراج الهم والغم والسأم والملل والرتابة فيشعر الانسان بالرغبة في التجديد والتغيير لما أصابه من هم أو غم أو مشكلة.



ثانيا: في السفر اكتساب المعيشة لمن ضاق عليه رزقه في بلده. ثالثا: تحصيل العلم فقد كان سلفنا الصالح ومن قبلهم ممن نقتدي بهم من الأنبياء والصالحين يرتحلون في طلب العلم ويقطعون المسافات الطويلة لسماع حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايضا في تحصيل الآداب، فإذا سافر والتقى بالصالحين والعلماء والأدباء الذين لا يلقاهم ببلده وما يراه منهم من أخلاق وآداب حسنة وشمائل فاضلة فيكتسب من اخلاقهم ويقتدي بهم وتسمو طباعه، قال تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) وقال للمسلمين: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا).



خامسا: صحبة الأمجاد، فالإيمان يقتضي أن يكون المؤمن مع المؤمنين الصادقين لا مع المنافقين الكاذبين المخادعين. سادسا: استجابة الدعاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده». سابعا: زيارة الأقارب وصلة الأرحام: وهذا من أفضل القربات الى الله تعالى وأعلاه السفر للقيا الوالدين والإخوة والاخوات.



ثامنا: دفع الإنسان الذل عن نفسه: إذا كان بين قوم لئام ظلمة يظلم فيها ويهان لأنه قد يكون مثلا صاحب دين وعلم وهم أهل فسق وفجور او غير ذلك فيكرهون مقامه بين أظهرهم، كما قال قوم لوط لنبيهم وأهله (.. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون)، فإذا فارقهم الى بلد فيه أهل دين وعلم صار في عز وارتفع شأنه وزال عنه ما كان يضره، ما لم يكن في بقائه ببلده مصلحة للدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيبقى لأجل ذلك.



أوجب الواجبات



وينصح الشيخ يحيى العقيلي المسافر فيقول: من أوجب الواجبات على المسلم في سفره ان يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات ويحافظ على أداء الصلوات فهي عمود الدين وركنه الركين، وعلى المسلم ان يودع أهله عند سفره ويوصيهم بخير، فإذا باشر المسافر سفره فيسن له الدعاء بأدعية الخروج من المنزل وركوب الدابة، ودعاء السفر ليكون في رعاية الله وحفظه، كما على المسلم اجتناب الأماكن المشبوهة ليأمن على دينه وعرضه وخلقه وأن يتحرى الحلال في مأكله ومشربه ولاسيما في الدول غير المسلمة. وعلى المسلم ان يتحرى آداب السفر لينتفع بسفره ويحقق مقاصده المشروعة ويؤمن نفسه من آفات الغربة وسلبياتها، فتكون النية الصالحة بأن يجعل من سفره قربة إلى الله حتى في سفره المباح وذلك باستحضار النية الصالحة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، وكذلك عليه قضاء الديون ورد الودائع والأمانات لأصحابها قبل السفر لتبرأ ذمة المرء ويسلم دينه فإن لم يقدر على سداد الدين فليستأذن المدين في الخروج فإن أذن له خرج وإلا قعد.



ومــن آداب السفر حسن اختيار رفيق الســفر من أهل الدين والتقوى ليعــينه على الطاعة ويذكره ويعينه عند الحاجة، فالصاحب ساحب في سلوكه وأخلاقه وعاداته.



شكر لله



ويقول الشيخ د. سلمان مندني: إن المواطن المسافر يمثل بلده ودينه قبل كل شيء فهو محط انظار الناس في الخارج ينظرون اليه كمواطن لتلك البلاد قبل ان يكون سائحا أو زائرا، وبالتالي عليه أن يعطي الانطباع الطيب في سلوكه وخلقه ومعاملته، ويعبر خلال تعامله مع الناس عن مدى انتمائه لدينه ووطنه، فهو اذن سفير من غير سفارة وليس انسانا غير معروف أو مجهول، ومن جانب آخر فهو يجد فرصة طيبة لإشباع حاجات نفسه بالترويح والأنس والسعادة في اطار تلمس جوانب عديدة يشبع بها جانب الايمان والروح، فهو يمارس ايمانه في تمتعه مع أفراد أسرته وإدخال السرور عليهم. واضاف: ان السفر فرصة للقاء وجمع شمل الاسرة فتمر فيه مواقف يستطيع من خلالها رب الأسرة التوجيه والتربية والتأديب والتعليم ومن خلالها تكون المواقف بما فيها من لهو ولعب تزيد الاسرة ألفة ومعرفة بعضها ببعض.



وطالب د. مندني رب الاسرة بأن يعرف امكاناته المادية فلا ينبغي ان يثقل كاهله بأقساط كثيرة تتعبه وهو في غنى عن ذلك وإنما يختار من السفر ما هو أقل كلفة فإنما هو ترويح ومتعة لا تكليف للمسلم بما لا يطيق.



وطالب مندني المسلم بأن يختار من الأسفار القصيرة والقريبة ما يجدد به نشاطه ويعود بعده أكثر همة وقدرة على العمل والانجاز، كما انه على المسلم ان يعلم ان قدرته على السفر والترويح للنفس انما هي لفضل مال وسعة في الرزق حباه الله بهما فلا ينبغي ان يستغل هذه النعمة في معصية الله وليعرف الله تعالى من هذه النعمة وليمارس في اثناء مرحه ولعبه شكر الله وحمده على ما وسع به عليه وأتاح له فرصة السفر ورؤية بلاد الله.