(إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار..).



يبين الله عز وجل أوصاف الجنة بعد ان بين لنا ان هؤلاء في الجنة، يدخلهم جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار تكريما لهم، ومثل الذين كفروا في أكلهم وتمتعهم بالدنيا كمثل الأنعام من البهائم التي لا هم لها إلا في الاعتلاف دون غيره، ونار جهنم مسكن لهم ومأوى.



يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه ومسليا له: (وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك..)، وكثير من أهل قرى كانوا أشد بأسا من أهل قريتك يا محمد وهي «مكة» التي أخرجتك، دمرناهم فلم يكن لهم نصير ينصرهم من عذاب الله، فلا تهتم بجبروت قريش فلا قوة لهم فإن الله ناصرك عليهم.



الدليل الواضح



(أفمن كان على بيّنة من ربه كمن زُيِّن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم)، البينة هي الدليل الواضح من ربه والعلم بوحدانيته، كمن اتبع هواه وحسن له الشيطان عمله القبيح واتبع ما دعته إليه نفسه من معصية الله من غير حجة ولا برهان، لا يستوون.



صفات الجنة



قال عز وجل: (مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن..) ضرب الله مثلا آخر (مثل الجنة) التي وعد الله بها المتقين، لما أعرف ان الله عز وجل وعدني بالجنة أتكل على هذا الوعد، يقول الله (وعد من الله)، ووعيده بتحقيق صفة التقوى في قلبك، فمن صفات الجنة التي وعدها الله المتقين فيها أنهار عظيمة من ماء غير متغير، وأنهار من لبن لن يتغير طعمه وأنهار من خمر يتلذذ بها الشاربون، وأنهار من عسل صاف لا شوائب فيه، ولهؤلاء المتقين في هذه الجنة جميع الثمرات من مختلف الفواكه وغيرها، وأكبر من ذلك التجاوز عن ذنوبهم، هل هو في هذه الجنة كمن هو ماكث في النار لا يخرج منها، وسقوا ماء من شدة حره يقطع أمعاءهم.



حال المنافقين والمهتدين



(ومنهم من يستمع إليك..)، ومن هؤلاء المنافقين من يستمع إليك يا محمد بغير فهم، استخفافا منهم، حتى إذا انصرفوا من مجلسك قالوا لمن حضروا مجلسك من أهل العلم: ماذا قال محمد الآن؟ استهزاء منهم، أولئك الذين ختم الله على قلوبهم فلا تفقه الحق ولا تهتدي إليه واتبعوا أهواءهم في الكفر والضلال.



(والذين اهتدوا زدناهم هدى وآتاهم تقواهم)، الذين اتبعوا الحق زادهم الله هدى فقوى بذلك هداهم ووفقهم للتقوى ويسر حالهم فالخير يلحق به خير آخر وسيتتابع عليهم الخير مكافأة لهم. فجاهدي نفسك بالطاعات.



(فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة)، ماذا ينتظر هؤلاء المكذبون، فقد جاءت أشراطها وظهرت علاماتها ولم ينتفعوا بذلك، فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟



التوحيد الحقيقة الثابتة



(فاعلم أنه لا إله إلا الله..) فاعلم - يا محمد - أنه لا معبود بحق إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر للمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تصرفكم في يقظتكم نهارا ومستقركم في نومكم ليلا واعلم ان لا إله إلا الله، أن تؤمن بكرمه وسعة فضله وترفع سقف، رجائك ولا تستبعدي حصول ما تتمنينه فليس على الله شيء محال فهو الذي يهبك ويعطيك وبيده كل شيء.



ذكر الجهاد يرعب قلوب المنافقين والكفار



(ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة..) يقول الذين آمنوا بالله ورسوله: هلا نزلت سورة من الله تأمرنا بجهاد الكفار، أنزلت فينا سورة محكمة البيان والفرائض وذكر فيها الجهاد، رأيت الذين في قلوبهم شك في دين الله ونفاق ينظرون إليك يا محمد نظر الذي قد غشي عليه من خوف الموت.