عاطف رمضان - محمد الدشيش - عبدالعزيز الفضلي



استقبلت الكويت بالفرح والامتنان حجاجها العائدين من الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج، بعد أن تمتعوا بأجواء روحانية إيمانية خالصة لله.



«الأنباء» التقت في مطار الكويت الدولي عددا من الحجاج العائدين الذين عبروا عن مشاعر السعادة والسرور التي كانت تملأ القلوب، حيث عبر الحجاج عن امتنانهم للرحلة الروحانية التي قاموا بها، وللجهود الحثيثة التي بذلتها بعثة الحج الكويتية لضمان راحتهم وسلامتهم.



وأشادوا بالتنظيم الجيد والخدمات المتكاملة التي قدمتها بعثة الحج الكويتية، وكذلك الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.



وقد أبدى الحجاج تقديرهم الكبير للجهود المبذولة من قبل السلطات الكويتية والسعودية التي ساهمت في تيسير أداء مناسكهم بيسر وسلاسة من مشاعر الروحانية الغامرة إلى التنظيم الرائع والخدمات الصحية المتكاملة، يروي الحجاج تجاربهم الفريدة واللحظات التي ستبقى محفورة في ذاكرتهم.



وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، قال الحاج فهد خلف العلاج إن تجربته في الحج هذا العام كانت مليئة باللحظات الروحانية والمشاعر الجياشة. وأضاف ان كل شيء كان منظما بعناية فائقة، وان الخدمات التي قدمتها بعثة الحج الكويتية كانت على أعلى مستوى.



وأشاد بتعاون الجهات المعنية في الكويت والسعودية في تقديم التسهيلات للحجاج، موضحا أن الطقس الغائم خلال فترة الحج خفف من شدة حرارة الجو، مما جعل كل شيء يسير بسلاسة وراحة.



مناسك الحج



من جانبه، أفاد الحاج علي العنزي بأنه للمرة الأولى يؤدي مناسك الحج، معربا عن شكره للفرق الطبية والفنية التي كانت ترافق الحجاج على مدار الساعة، وكذلك بعثة الحج الكويتية والجهات المعنية في المملكة.



وأضاف أنه أدى مناسك الحج بسهولة ويسر ولم يواجه أي مشكلات أو عقبات.



بدوره، أشاد الحاج بدر العازمي بجهود القائمين على موسم الحج من بعثة الحج الكويتية والحكومة السعودية، وحملات الحج التي عملت كخلية نحل متكاملة لتقديم الخدمات وضمان راحة ضيوف الرحمن في المخيمات.



وأضاف أن أداء مناسك الحج كان ميسرا هذا العام.



من جهته، أكد الحاج مشاري الهاجري أن بعثة الحج الكويتية والسلطات السعودية بذلت جهودا كبيرة في خدمة الحجاج.



بدوره، وصف الحاج حسين علي بوجرة تجربته في الحج بأنها روحانية لا تنسى ومميزة بكل معنى الكلمة، مشيرا إلى أنه شعر بسعادة غامرة وراحة نفسية عميقة أثناء أداء المناسك، مشيدا في الوقت نفسه بالتنظيم الجيد من قبل الجهات المعنية في الكويت والسعودية.



من جهته، قال الحاج علي الشمالي إن الحج كان تجربة جميلة ومؤثرة، مشيدا بالتنظيم الجيد من قبل بعثة الحج الكويتية والحكومة السعودية. وأضاف أن تسهيل الإجراءات انعكس إيجابا على سهولة أداء المناسك.



أجواء السكينة



في السياق ذاته، أفاد الحاج جمعان الشبيب بأن التنظيم كان رائعا وتقديم الخدمات كان واضحا من قبل الحملات الكويتية، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به الحكومة السعودية وبعثة الحج الكويتية تجاه حجاج بيت الله الحرام.



وأضاف أنه شعر بروحانية خاصة أثناء أداء المناسك، حيث انغمس في أجواء من السكينة والطمأنينة.



من ناحيته، أكد الحاج خالد النومس أن مشاعر الحج لها أجواء روحانية جميلة خاصة عند التقرب إلى الله عز وجل. وأعرب عن شكره للحكومة الكويتية على توفير الخدمات المميزة والراحة أثناء رحلة الحج، مشيدا ببعثة الحج الكويتية وقيادة المملكة وحكومتها وشعبها.



أما الحاج مبارك الشريان فقد أكد أن مناسك الحج كانت سهلة، معربا عن شكره للحكومة السعودية وبعثة الحج الكويتية وكل من ساهم في إتمام الحج بكل سهولة.



استقبال وترحيب



أشاد الحاج عبدالله المطيري بالاستقبال والترحيب وحسن الضيافة من قبل المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام وكذلك بعثة الحج الكويتية والحملات التي لم تقصر في تقديم الخدمات للحجاج، مضيفا ان أداء المناسك كان سهلا ومنظما.



من جهته، أكد الحاج سلمان المطيري أنه منذ أن سافر إلى السعودية وعاد إلى الكويت من رحلة الحج لم يواجه مشكلات أو معوقات، وأن المناسك قام بتأديتها بكل سهولة ويسر نتيجة التنظيم الجيد والخدمات التي قدمتها حكومة المملكة وبعثة الحج الكويتية.



بدوره، تحدث الحاج بدر الهيم عن تجربته في الحج التي كانت ميسرة بفضل الدور الكبير لبعثة الحج الكويتية وتواجدها في المناسك، وكذلك حكومة السعودية التي نظمت الحج وقدمت التسهيلات للحجاج.



من جانبه، أشاد الحاج فارس الديحاني بجهود الكويت ممثلة ببعثة الحج الكويتية وكذلك حكومة السعودية في تقديم الخدمات وتنظيم الحج، مما انعكس إيجابا على حجاج بيت الله الحرام، معربا عن شكره لكل من ساهم في نجاح موسم الحج هذا العام.



وعن تجربته في رحلة الحج، أفاد الحاج علاء شمس بأن رحلته لأداء الحج هذا العام كانت موفقة بفضل الله تعالى، نتيجة التنظيم الرائع من قبل حكومة السعودية التي قامت بخدمة ضيوف الرحمن، مشيدا أيضا بحكومة الكويت التي قدمت كل التسهيلات للحجاج.



بدورها، قالت الحاجة مريم المطيري إنها خلال طوافها بالكعبة كانت تدعو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولحكومة المملكة العربية السعودية على ما قدموه من خدمات للحجاج، مشيدة ببعثة الحج الكويتية والحملات الكويتية، وأنها لم تواجه أي صعوبات بفضل توفيق الله عز وجل.



من جهته، أفاد الحاج مشعل الشمري بأنه أدى مناسك الحج بيسر وسهولة، داعيا الله تعالى أن يجعل حجه مقبولا، مضيفا أن بعثة الحج الكويتية كانت متعاونة جدا مع الحجاج، وكذلك حكومة المملكة التي سهلت كافة الإجراءات.



من جهة أخرى، قال الحاج عبدالله الراشد إنه لم يواجه أي صعوبات خلال الحج، وان التسهيلات التي قدمتها حكومتا الكويت والسعودية كانت على أعلى مستوى. وأشاد بالخدمات الصحية المقدمة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا يتلقون العلاج بسهولة وسرعة.



أما الحاج فيصل الداهوم فقد أشاد بتنظيم الحج الرائع من قبل حكومة المملكة العربية السعودية وحسن الاستقبال والضيافة، معربا عن شكره لبعثة الحج الكويتية على اهتمامها بالحجاج الكويتيين.



وأكد الحاج حمد الدعي أن موسم الحج شهد تنظيما وترتيبا ممتازا، مشيدا ببعثة الحج الكويتية التي كانت تزور المخيمات وتقدم المساعدات للحجاج. وأضاف أنه شعر كأنه في وطنه بفضل حسن الاستقبال.



بدوره، أفاد الحاج عايد العازمي بأن تجربته في الحج كانت جميلة بسبب المعاملة الطيبة والاستقبال الرائع والتنظيم الواضح وتقديم الخدمات من حكومة المملكة وبعثة الحج الكويتية.



وقال الحاج فهد الأصفر إن جميع حملات الحج كانت منظمة وتقدم الخدمات للحجاج، وان بعثة الحج الكويتية كانت تقدم المساعدات والخدمات الطبية وغيرها للحجاج.



من جانبه، أكد الحاج د.عبدالعزيز الدويسان أن الحجاج أدوا مناسكهم على أكمل وجه بفضل جهود حكومة المملكة العربية السعودية، مشيدا بأخلاق السعوديين التي تعكس أخلاق ديننا الحنيف. وأكد دور بعثة الحج الكويتية في تقديم الخدمات والمساعدات.



من جانب آخر، أكد الحاج فهد العجمي أن رحلة الحج هذا العام كانت سهلة وميسرة، معربا عن شكره لحكومتي الكويت والسعودية والحملات الكويتية على التسهيلات والخدمات التي قدموها للحجاج.



وعن التسهيلات المقدمة للحجاج، أفاد الحاج مناحي العجمي بأن الحجاج قد شهدوا تسهيلات كبيرة من حكومة السعودية، وأن التعاون مع الحجاج من جميع دول العالم كان مثمرا. كما أشاد ببعثة الحج الكويتية لاهتمامها بالمواطنين الحجاج، وأكد أنه لم يواجه أي مشكلات.



من جهته، أشاد الحاج جابر الهاجري بالجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات السعودية وبعثة الحج الكويتية وحملات الحج، مشيرا إلى أن هذه الجهود ساهمت في تقديم التسهيلات والخدمات للحجاج، مما جعل أداء مناسك الحج سهلا ويسيرا، وأضاف ان الحج هذا العام كان بمثابة رحلة سياحية شيقة وممتعة.



وفي السياق نفسه، قال الحاج حمدان الجريد إن تجربته في الحج كانت رائعة ومليئة بالروحانية، مشيدا بالخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل الجهات المعنية سواء في الكويت أو السعودية. وأكد أنه أتم مناسك الحج بسهولة ويسر دون مواجهة أي عراقيل، معبرا عن شكره لحكومتي الكويت والسعودية على ما قدمتاه من تسهيلات للحجاج.



من جانبه، قال الحاج محمد البذالي: «الحمد لله على تمام ركن الحج وبمناسبة عيد الأضحى المبارك نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، مشيرا إلى ان الأمور ولله الحمد مرت بسلاسة والحملات الكويتية كانت متعاونة في كل شيء. وأضاف ان بعثة الحج الكويتية بما فيها الكوادر الطبية أدت العمل على أكمل وجه، لافتا إلى انه كانت جولات ميدانية لكل الحملات للاطمئنان على راحة الحجاج.



من جانبه، أكد الحاج أحمد الشمالي ان كل الأمور كانت ميسرة ولم تواجهنا أي معوقات، متمنيا ان يكون حجا مقبولا وذنبا مغفورا لجميع الحجاج.



من جهته، أوضح الحاج فهاد العازمي انه لم تواجهنا أي صعوبات وأدينا مناسك الحج بكل سهولة، مشيدا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة التي عملت على تذليل العقبات حتى وصولنا إلى مطار الكويت.



من جانبه، قال الحاج مناور العازمي ان الحج هذا العام كان ميسرا نتيجة الجهود الجبارة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية والتي لم تقصر مع الجميع، معربا عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الكويتية وبعثة الحج لمتابعتهم المستمرة وطوال فترة مناسك الحج للاطمئنان على أحوال الحجاج.



من جهته، قال الحاج سعد الموينع ان السلطات السعودية ما قصرت معنا وأدينا مناسك الحج دون أي صعوبات، مشيرا إلى ان الخدمات التي قدمتها السعودية طيبة جدا وهذا ليس بغريب على الأشقاء في المملكة.



وأضاف: «عند وصولنا لمطار الكويت لم يكن هناك أي تأخير والحمد لله على هذه النعمة شاكرا جميع من وفر هذه الخدمات».



من جانبه، أعرب الحاج فهد الهاجري عن سعادته لإكمال مناسك الحج لهذا العام التي مرت بسلاسة وتمت تأديتها بخير ومن دون أي معوقات، مشيرا إلى ان جهود المملكة العربية السعودية كانت جبارة ولم نشعر بأي تعب.



من جهته، قال الحاج عواد البذالي: «قمنا بتأدية مناسك الحج بشكل طيب وعلى أكمل وجه وكانت الأمور ميسرة من خلال بعثة الحج الكويتية ووزارة الحج السعودية، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجميع الجهات المعنية بتنظيم الحج هذا العام الذي كان ناجحا بكل المقاييس.



بدر المطيري: التعاون الكبير بين البعثة وحملات الحج ساهم في إنجاح خطط الموسم الموضوعة





قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس بعثة الحج الكويتية د.بدر المطيري أمس الخميس ان العمل المتقن والتعاون المميز بين بعثة الحج والحملات الكويتية لتوفير كل ما يحتاجه الحجاج وتقديم كل الخدمات لهم ساهم في إنجاح خطط الحج بالشكل الصحيح لحجاج الكويت هذا العام، مشيرا إلى المتابعة المتواصلة والحثيثة من الحكومة الكويتية لأعمال البعثة. وأشاد المطيري في تصريح لـ «كونا» بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتطويرها المتواصل لمنظومة الحج لتحقيق مكتسبات أكبر لخدمة قاصدي البيت الحرام، معربا عن شكره للقيادة السعودية على عنايتها وإشرافها المباشر والدائم على الخدمات المقدمة لقاصدي البيت العتيق.



وأعرب عن شكره لكل العاملين في بعثة الحج الكويتية على تفانيهم في خدمة حجاج الكويت ولأصحاب الحملات الكويتية الذين سخروا جميع جهودهم لخدمتهم وتسهيل أمورهم، منوها بجهود أعضاء البعثة في تنفيذ خطة الحج بالشكل الصحيح.



بدوره، أشاد القنصل العام للكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري بتصريح مماثل لـ «كونا» بالتزام الحجاج الكويتيين بالضوابط وتعليمات البعثة إلى جانب تقيدهم بخطط تحرك الحجاج بين المشاعر المقدسة وأدائهم للمناسك.



وأوضح انه التمس من الحملات الكويتية من خلال جولاته على المقار في المشاعر تميزها في تقديم أفضل أوجه العناية والرعاية للحجاج، داعيا المولى عز وجل ان يجزيهم عن ذلك خير الجزاء.



وأعرب عن جزيل الشكر والثناء والعرفان للقيادة السياسية في البلاد على مؤازرتهم الدائمة وتوجيهاتهم السامية لبعثة الحج الكويتية في خدمة حجاج الكويت.



كما أعرب عن شكره للقيادة السعودية والحكومة السعودية على ما يبذلونه من جهود كبيرة وخدمات مختلفة لحجاج بيت الله الحرام لتمكنهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان. وكان مجلس الوزراء ثمن خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأول الأربعاء بالجهود الطيبة والكبيرة لبعثة الحج الكويتية والقائمين عليها من مسؤولين ومتطوعين وكوادر طبية لتوفير كل الإمكانيات وبذل الجهود للحجاج الكويتيين لتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.