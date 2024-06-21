خفض البنك الوطني السويسري (المركزي السويسري) أسعار الفائدة، أمس الخميس، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن أصبح في مارس أول بنكا مركزيا غربيا يخفض تكاليف الاقتراض التي تم رفعها لمكافحة التضخم.



وقال البنك المركزي في بيان إنه خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%.



وفي سياق متصل، أبقى بنك إنجلترا المركزي أمس على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.25%، على الرغم من انخفاض التضخم إلى هدفه البالغ 2%.



وأعرب بعض صناع السياسات في لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء بالبنك عن مخاوفهم من أن بعض مقاييس التضخم الأساسية، كما هو الحال في قطاع الخدمات، لاتزال مرتفعة، وهو ما يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر، إذا تم تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا.



وقال حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي في بيان: «إنها أخبار جيدة بأن التضخم قد عاد إلى هدفنا البالغ 2%». «نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضا، ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25% في الوقت الحالي».



وكان 7 أعضاء قد صوتوا لصالح عدم التغيير بينما صوت اثنان لصالح خفض أسعار الفائدة، وجاء التصويت متسقا مع ما شهده اجتماع البنك الشهر الماضي. ولم تتغير أسعار الفائدة منذ أغسطس بعد سلسلة من الارتفاعات.



ومن المرجح أن يخيب القرار، الذي كان متوقعا على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين، آمال حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في غضون أسبوعين.



وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك سيعتبر هذا التخفيض بمنزلة أخبار اقتصادية إيجابية، خاصة أنه كان سيصاحبه انخفاض في أسعار الفائدة على الرهن العقاري.



وأصرت اللجنة على أن الانتخابات الوشيكة، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب العمال المعارض الرئيسي بقيادة كير ستارمر، ليس لها أي تأثير على قرارها.