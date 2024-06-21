محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن مؤشر المشاريع الخليجية سجل ارتفاعا للشهر الخامس عشر على التوالي في الفترة من 10 مايو إلى 7 يونيو، مستفيدا من القيمة المضافة بالمشاريع في كل من المملكة العربية السعودية والعراق، ويواصل هذا الاتجاه التصاعدي الذي بدأ في مارس 2023 والذي شهد تنمية طموحة وخطط التنويع الاقتصادي التي تحفز النمو.



وسجل مؤشر الأسواق الخليجية الأوسع نطاقا، ارتفاعا إجماليا بنسبة 1% ليصل إلى 4.108 تريليونات دولار مستفيدا من نمو السوق العراقي الذي سجل زيادة في قيمة المشاريع بنسبة 5.6% ليصل إلى 375 مليار دولار.



واستمدت الزيادة في شهري مايو ويونيو زخمها من النمو في السوقين السعودي والعراقي، واللذين سجلا نموا في قيمة المشاريع بمقدار 28 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.



وفي المقابل، تماسك الأداء في سوق المشاريع بالكويت إذ انخفض بنسبة طفيفة جدا عند 0.1% خلال الفترة المذكورة مقارنة بالشهر الماضي، حيث بلغت قيمتها 190 مليار دولار، وحلت بالتالي في المركز الخامس وقبل الأخير على مؤشر مجلة ميد في حين حلت السعودية والإمارات في المركزين الأول والثاني بمشاريع قيمتها 1866 مليار دولار و844 مليار دولار على التوالي، وتبعتهما عمان وقطر في المركزين الثالث والرابع بمشاريع قيمتها 245 مليار دولار و231 مليار دولار على التوالي ثم الكويت في المركز الخامس وأخيرا البحرين في المركز السادس والأخير بمشاريع قيمتها 69 مليار دولار.