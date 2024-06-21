أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحب الأسبوعي الثالث، عن أرصدة العملاء خلال شهر مايو، وذلك ضمن حملة سحوبات حساب الدروازة لعام 2024 التي تتميز بأعلى عدد رابحين طوال العام، حيث حصل كل من: أحمد سالم فرج عليان، مشاعل سلمان خلف راشد، ابراهيم عبدالله محمد الصفار، أحمد فوزي يحيى الجمال، فاضل هلال حسن المطوع، على جائزة بقيمة 1000 دينار لكل منهم، بينما حصل كل من: ريم بهاء الدين ميرزا السليمي، هنادي فخر الدين عدن والا، حازم مصطفى عبدالحميد محيسن، أيمن سامي أمين علي، محمد جهانجير حسين قادر ماتبار، نادرة عبد الغني عبد الرضا المطوع، عدنان نوري علي الشريدة، على جائزة بقيمة 500 دينار لكل منهم. وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك.



وإضافة إلى كونه حساب توفير، يتطلب دخول السحوبات الأسبوعية والشهرية والسحب السنوي توافر 100 دينار في الحساب، حيث يحصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحوبات مقابل كل 1 دينار يبقى في الحساب طوال شهر كامل، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهر الذي يسبق السحب، بينما يتم احتساب فرصة واحدة للمشاركة في السحب السنوي مقابل كل 1 دينار يبقى شهرين كاملين، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهرين السابقين للسحب، حيث تطبق الشروط والأحكام.