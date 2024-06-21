أظهرت «جايكو» خلال عام 2024 معدلات نمو بارزة ومستمرة انعكست في زيادة حجم المبيعات خلال الربع الأول من هذه السنة. وفي الوقت نفسه، حافظت «جايكو» على جهودها في ابتكار وتطوير منتجات الطاقة الجديدة التي تلائم الرؤية المستقبلية الذكية لصناعة السيارات بما يتوافق مع متطلبات LOHAS، مع المحافظة على أفضل معايير القوة وتوظيف التكنولوجيا المتطورة بشكل يتخطى المعايير في مجال المنتجات الصديقة للبيئة لتكون الرائدة في مستقبل صناعة السيارات والمركبات.



وتحافظ «جايكو» على فلسفتها الثابتة برؤية طويلة الأمد وتطوير إستراتيجيتها العالمية، وهذا ما جعل التوسع العالمي لدى جايكو خلال شهر مارس يزداد بوتيرة عالية ليحقق نجاحات وإنجازات قوية في العديد من الدول والمناطق حول العالم.



ومن المعروف أن جايكو اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات التحضيرية في الفلبين بهدف زيادة المبيعات والارتقاء بجودة خدمات ما بعد البيع. وتم بعد ذلك عقد شراكة إستراتيجية مع أضخم مجموعة دعم لوجستي محلي وهي شركة دي بي شينكر. وبموجب هذه الشراكة وافق الطرفان فيها على توفير أقصى الموارد والدعم، وتوفير البنية اللوجستية المساندة للارتقاء بجودة الخدمة. وتلا تلك الشراكة توقيع مذكرة تعاون مع بنك بي دي أو في الفلبين لتوفير الدعم الشامل من الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية لعملاء هذه السيارات في الفلبين من أفراد وشركات وموزعين وبما يتوافق مع احتياجات العملاء والمعايير المالية. وتعكس هذه المبادرات والمذكرات التزام جايكو في الارتقاء بالمبيعات المحلية ونظام الخدمات في كل بلد تعمل فيه، مع الحرص على تأسيس عوامل النجاح التي تحافظ على السمعة الإيجابية طويلة الأمد لهذه العلامة التجارية سواء في الفلبين أو في دول أسواق شرق وجنوب آسيا.



وفي 19 مارس، استضافت جايكو أول لقاء للموزعين المحليين في هولندا، حيث تم التوصل هناك إلى اتفاقية تعاون مع 3 شركات رائدة في السوق المحلية ليكونوا شركاء في تعزيز حلول النقل الخضراء البيئية من خلال التركيز على مزايا ومواصفات السيارات الكهربائية الجديدة لدى جايكو بما يلبي التحول الذكي للنقل المستدام في هولندا ويلبي تطلعات واحتياجات العملاء هناك.



وتتطلع جايكو قدما نحو المستقبل من خلال التركيز على استمرارية الابتكار ودعم شريحة الشباب من العملاء من خلال تقديم المنتجات والخدمات عالية الأداء والجودة. ورغم تلك الشراكات القوية مع حلفاء أقوياء في العديد من الدول، تستمر جايكو في استكشاف محطات وتطورات جديدة في التطوير المستدام للطاقة، والمساهمة في الارتقاء بجودة صناعة السيارات حول العالم.



ولمحبي السيارات في الكويت، يمكنهم التعرف على هذه السيارات لدى الوكيل الحصري لسيارات جايكو في الكويت، مجموعة البابطين لمشاهدة ما تحمله هذه الطرازات الجديدة من إمكانات مدهشة خاصة في سيارات الطرق الوعرة بأدائها وقوتها وأناقتها معا.