

قد يكون الجيل X هو المستفيد الأكبر من تحويل الثروة الكبير من (الجيل التقليدي المولود بين 1928 و1944 وجيل الطفرة السكانية المولود بين 1945 و1965)، والذي تبلغ قيمته 84 تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة، وفقا لدراسة جديدة.



في حين أن جيل الألفية وأعضاء الجيل Z يتوقعون أكبر الميراث في السنوات المقبلة مع تناقل جيل طفرة المواليد ثرواتهم، فمن المرجح أن يحصل جيل X على أكبر المكاسب غير المتوقعة على المدى القريب. ووفقا لشركة Wealth-X، فإن متوسط عمر الأفراد في أميركا الشمالية الذين يرثون ثروات من آبائهم بقيمة 5 ملايين دولار أو أكثر هو 46.1 عاما.



ووفقا للدراسة، فإن متوسط عمر الأبناء المتوقع أن يحصلوا على أكبر قدر من الميراث - من آباء تبلغ ثرواتهم 30 مليون دولار أو أكثر - هو 47.6 عاما، وتحدد الدراسة أعضاء الجيل X بأنهم تتراوح أعمارهم بين 44 و59 عاما اليوم، وجيل الألفية الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و43 عاما.



وتسلط النتائج الضوء على إمكانات الثروة الكبيرة للجيل X، والتي تم تجاهلها إلى حد كبير في مناقشة الورثة الشباب، وركزت شركات إدارة الثروات والبنوك الخاصة إلى حد كبير على العملاء المحتملين في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهم بينما ينتظرون أن يتم تمرير التريليونات من قبل العائلات، ويتوقع أكثر من نصف جيل الألفية ميراثا لا يقل عن 350 ألف دولار، وفقا لشركة Alliant Credit Union، وفقا لما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».



وأشار تقرير Wealth-X إلى أن شركات إدارة الثروات والشركات الفاخرة والشركات العقارية التي تستهدف الجيل القادم من العملاء الأثرياء يجب أن تبدأ أيضا في التفكير في الجيل X.



ووفقا للتقرير فغالبا ما يتم صنع الكثير في وسائل الإعلام لورثة جيل الألفية والجيل Z، لكن في الواقع، سيكون الجيل X هو الأول في ترتيب وراثة آبائهم الأثرياء.



وقال التقرير إنه في الوقت الحالي، من المرجح أن يحصل جيل الألفية والجيل Z على مبالغ مالية كأحفاد، والتي غالبا ما تكون أقل أهمية.



وسيتركز الميراث بشكل كبير في الأعلى، وفي السنوات الـ 10 المقبلة، سيورث 1.2 مليون فرد تبلغ ثرواتهم 5 ملايين دولار أو أكثر ما مجموعه أكثر من 31 تريليون دولار من الثروات، وفقا للتقرير، ومن بين هذا المبلغ، سيكون ما يقرب من الثلثين، 64%، من الأثرياء، الذين يعرفون بأنهم أولئك الذين تبلغ ثرواتهم 30 مليون دولار أو أكثر، وبعبارة أخرى، سيتم تمرير ما يقرب من 20 تريليون دولار من 155 ألف شخص في تلك الطبقة العليا من الثروة.



وسيمثل الأثرياء، أو أولئك الذين تبلغ ثرواتهم 100 مليون دولار أو أكثر، ما يقرب من نصف إجمالي 31 تريليون دولار الذي يتم توزيعه، ووفقا للتقرير، فإن المليارديرات سوف يرثون نحو 5 تريليونات دولار.



وسيكون للورثة قيم وأولويات مختلفة عن الأجيال السابقة، والتي يحتاج مديرو الثروات والشركات الفاخرة والمؤسسات الخيرية إلى التكيف معها.



ووفقا للتقرير، فإن الجيل القادم من المستثمرين أكثر تأثرا بالتكنولوجيا، وأكثر تركيزا على البيئة والعدالة الاجتماعية وأكثر عالمية.



وقال التقرير: ستكون التقنيات الجديدة والتحول إلى الطاقة النظيفة و«الاستثمار المؤثر» محور طموحات العديد من الورثة، والتي قد لا تتماشى بالضرورة مع هياكل الأعمال الحالية للعائلة أو الخطط القديمة لأولئك الذين ينقلون ثرواتهم.