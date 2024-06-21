ارتفعت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع تزايد البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة، وهو ما يزيد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.



وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2333.62 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 12 يونيو.



وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد «ما زلت ميالا لتحرك سوق الذهب صعودا في ضوء الوضع الذي نحن فيه على منحنى سعر الفائدة الذي يبلغ أعلى مستوياته حاليا».



وأضاف «يبدو أن هناك ارتياحا في سوق الذهب حيال تعزيز المكاسب الأخيرة بدلا من تسجيل ارتفاع في هذه المرحلة، على الأقل حتى نرى بعض الأدلة الأخرى على تدهور بيانات الاقتصاد الكلي الأميركية، مما قد يغير توقعات أسعار الفائدة».



وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي اعتدالا في سوق العمل وضغوط الأسعار أعقبتها بيانات مبيعات تجزئة ضعيفة يوم الثلاثاء، ما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي ظل باهتا في الربع الثاني.



ويتطلع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى مزيد من العوامل التي تؤكد أن التضخم يهدأ، إذ يتجه صانعو السياسات بحذر نحو ما يتوقع معظمهم أن يكون خفضا أو خفضين لسعر الفائدة بحلول نهاية العام الحالي.



ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.