أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عن تغير حاد في لون المياه القريبة من ساحل البحر الأسود، مشيرة إلى انه عند رصد البحر الأسود من الفضاء سابقا كان لوه مياهه يبدو أزرق داكنا، لكنها اكتسبت الآن لونا أخضر زمرديا.



ويقول الخبراء إن السبب الرئيسي لهذا التغير هو الانتشار الهائل للطبقات النباتية التي تتكون من الطحالب وحيدة الخلية والبكتيريا الزرقاء. وتتجلى هذه الظاهرة بشكل ملحوظ قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا، وكذلك أوكرانيا وروسيا.



وينقل موقع «روسيا اليوم» الإخباري عن خبراء قولها إن انتشار العوالق النباتية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات الأكسجين في البحر، ونتيجة لذلك يحدث الانقراض الجماعي للكائنات البحرية.



وتم التقاط الصور الفوتوغرافية للبحر الأسود ليس من الفضاء فحسب، بل وعلى الشاطئ في قرية فيتيازيفو الروسية.



وقال المصور أندريه ماكوفوزوف: «لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العدد من الناس الذين يشاهدون التغير المفاجئ للبحر، وذلك على الرغم من الطقس الغائم والبحر الهائج قبل العاصفة».