عثر على حطام سفينة يعود تاريخها إلى أكثر من 3 آلاف عام مع حمولتها قبالة الساحل الشمالي للأراضي الفلسطينية المحتلة.



وعثرت شركة «إنرجين» المسجلة في لندن على الحطام في البحر الأبيض المتوسط على عمق أكثر من 1500 متر.



وأفادت دراسة أجرتها الشركة بأن حمولة السفينة تتضمن مئات الأمفورات (جرار خزفية) كانت تستخدم خلال العصر البرونزي لتخزين منتجات مثل زيت الزيتون.



وكان عثر على الحطام العام الفائت على بعد 90 كيلومترا قبالة ساحل شمال الأراضي المحتلة، وقدرت السلطات أنه يعود إلى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد.



ويعود تاريخ الحطام إلى مرحلة كانت التجارة البحرية بدأت تزدهر خلالها. وقالت المسؤولة في «إنرجين» كارنيت باهارتان إن فريق الشركة عثر على عدد كبير من الجرار خلال مسح قاع البحر. وتابعت: «تبين أنه اكتشاف مثير للاهتمام بقدر يتجاوز بكثير ما كنا نتخيله». ويظهر موقع الاكتشاف البعيد من الشاطئ أن البحارة القدماء كانوا قادرين على الإبحار من دون رؤية الساحل، ربما بمساعدة مواقع النجوم والشمس.