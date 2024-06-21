

مبارك الخالدي



خسر منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة مباراته الودية أمام منتخب مصر 0-4 في المباراة التي جمعتهما على ستاد الدفاع الجوي مساء أول من أمس ضمن معسكر قصير أقامه الأزرق في القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقرر انطلاقها في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية 25 الجاري حتى 5 يوليو المقبل.



وجاءت التجربة في مجملها مفيدة رغم الخسارة نظرا للفوارق البدنية والفنية التي يتمتع بها لاعبو منتخب مصر. من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الكرة هايف المطيري عقب المباراة إن هذه المباريات فرصة لتبادل الخبرات واكتساب المهارات بين اللاعبين، والمنتخب في بداية إعداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا وهي اعداد لكأس آسيا، مشيرا إلى ان هناك معسكرين قادمين في أغسطس المقبل.



وقال إن «استعدادات المنتخب هي خمسة أيام بالكويت ومثلها في مصر تتخللها مباراتان ثم الذهاب إلى الطائف للمشاركة في بطولة غرب آسيا».



وذكر ان المنتخب سيغادر بعد ذلك لإقامة معسكر خارجي في صربيا لمدة 21 يوما يعود بعدها إلى الكويت ثم الانتقال إلى المشاركة في أذربيجان في بطولة ودية مجمعة لأربعة فرق على مدى اسبوعين ويعود بعدها للكويت لإقامة مباراتين تجريبيتين ثم بداية تصفيات كأس آسيا بالكويت.



بدوره، أكد مدير المنتخب جراح العتيقي ان لاعبي المنتخب قدموا مباراة جيدة في ظل ضيق الوقت الذي تم تجميع الفريق فيه بعد نهاية دوري تحت 19 سنة والاختبارات الدراسية.



واشار إلى ان هذا بالطبع يؤثر على اللياقة البدنية للاعبين لعدم أخذ الوقت الكافي للإعداد والتجهيز لمباراة منتخب مصر التي جاءت في اقل من اسبوع منذ تجميع لاعبي المنتخب.



وأكد أن هدف منتخب الشباب حاليا هو تصفيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الكويت في سبتمبر المقبل.



إلى ذلك، يتوجه المنتخب غدا السبت إلى الطائف للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي يلعب الازرق خلالها بالمجموعة الأولى إلى جوار منتخبات عمان والسعودية واليمن، ويلعب منتخبنا أولى مبارياته مع عمان 25 الجاري ثم مع المنتخب السعودي 27 منه، ويختتم مواجهات الدور الأول باللعب مع منتخب اليمن 29 الجاري.