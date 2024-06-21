

عبدالعزيز جاسم



ارتقى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى المركز 137 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر أمس، حيث صعد مركزين بعدما كان في المركز 139، وبهذا يصبح الأزرق في المركز 25 آسيويا و19 عربيا.



ويترقب منتخبنا قرعة الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 التي ستجرى 27 الجاري بعدما نجح في اجتياز الدور الثاني والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية.



وسيتم توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى الدور الثالث الحاسم على ثلاث مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في ملحق آسيوي، إذ سيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين كل مجموعة من ثلاثة منتخبات، يتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى كأس العالم مباشرة، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني إلى مواجهة إقصائية واحدة، ويبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري.



وسيكون الأزرق خلال القرعة في المستوى السادس إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية واندونيسيا، فيما يأتي بالمستوى الأول كل من: اليابان وإيران وكوريا الجنوبية، والثاني: أستراليا وقطر والعراق، والثالث: السعودية وأوزبكستان والأردن، والرابع: الإمارات وعمان والبحرين، والخامس: الصين وفلسطين وقيرغيزستان.



وستنطلق الجولتان الأولى والثانية من تصفيات الدور الحاسم في 5 و10 سبتمبر المقبل، والثالثة والرابعة في 10 و15 أكتوبر المقبل، والخامسة والسادسة في 14 و19 نوفمبر المقبل، والسابعة والثامنة في 20 و25 مارس 2025، والتاسعة والعاشرة في 5 و10 يونيو 2025.



الأرجنتين في الصدارة



إلى ذلك، حافظ المنتخب الأرجنتيني بطل العالم، على صدارة تصنيف«فيفا» للمنتخبات، وتشبث منتخب فرنسا بالمركز الثاني، يليه منتخب بلجيكا في المركز الثالث، فيما تقدم المنتخب البرازيلي مركزا واحدا إلى المركز الرابع، وتراجع منتخب إنجلترا مركزا واحدا ليصبح في المركز الخامس، وبقي البرتغال في المركز السادس، يليه منتخب هولندا في المركز السابع، ثم إسبانيا في المركز الثامن، وتقدم منتخب كرواتيا مركزا واحدا إلى المركز التاسع، في الوقت الذي تراجع فيه منتخب إيطاليا مركزا واحدا ليصبح في المركز العاشر.



وتقدم المنتخب المغربي إلى المركز الثاني عشر وحافظ على صدارته لتصنيف قارة أفريقيا والمنتخبات العربية.