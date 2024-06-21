

هادي العنزي



واصل الجهاز الإداري لكرة القدم بنادي الفحيحيل تعاقداته الصيفية مع اللاعبين المحليين والأجانب لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي 2024-2025 بوقت كاف، وكان لاعب الوسط مشعل فواز آخر التعاقدات المحلية قادما من نادي النصر، فيما تم التجديد للمهاجم البرازيلي فيتور داسيلفا. ومن المتوقع أن يباشر «الأشاوس» تدريباته الأسبوع المقبل، تحضيرا للموسم الجديد الذي سيبدأ 9 أغسطس المقبل، وذلك بقيادة المدرب السوري فراس الخطيب الذي تم تجديد التعاقد معه الشهر الماضي لموسم جديد، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق.



وقد استقر الجهاز الإداري للفحيحيل على العاصمة المصرية القاهرة لإقامة معسكر تدريبي يوليو المقبل، ليكون بمنزلة المرحلة الأخيرة من الإعداد، ويشمل إقامة عدة مباريات ودية.



من جانبه، أشاد اللاعب مشعل فواز بالجهازين الفني والإداري واللاعبين بنادي النصر، وقال: «لكم كل الشكر والتقدير على السنوات الجميلة التي قضيتها معكم طوال 15 عاما، وسوف تبقى لدي ذكريات جميلة خالدة في الوجدان، تحمل معها التقدير والامتنان لجميع من رافقته بنادي النصر من مسؤول أو مدرب أو لاعب، لكم كل التوفيق والسداد».