

يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي التضامن في الحصول على توقيع المحترف البرتغالي بوباكار دجالو لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.



ويشغل دجالو (27 سنة) مركز الوسط المتأخر، وسبق له تمثيل أندية سبورتنغ لشبونه «الرديف» في البرتغال وروتشستر الأميركي وهيلسينكي ولاهتي الفنلنديين. وشارك دجالو، وأصوله من غينيا بيساو، مع لاهتي هذا العام في 13 مباراة وآخرها وصوله مع الفريق إلى نصف نهائي كأس فنلندا.



ويعتبر دجالو الصفقة الرابعة على صعيد اللاعبين الأجانب التي تنجح إدارة التضامن في حسمها بعد التجديد مع المدافع السنغالي أبوبكر كيتا، وضم مواطنيه مامي ساهر وإبراهيما غايي من نادي الشباب.