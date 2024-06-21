

عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي كاظمة تعاقده مـع لاعب الوسط البرازيلــــي رافائيـــل غويمارايس (29 عاما) قادما من نادي عجمان الإماراتــي الذي مثله في منتصف الموسم الماضي، حيـث سبق أن لعب في نادي خورفكان الإماراتي أيضا.



ويعتبر رافائيل الملقب بـ «دودو» لاعبا مميزا في مركزه وسبق أن مثل منتخب بلاده تحت 23 عاما، لذلك إن ظهر اللاعب بمستواه الطبيعي سيمثل إضافة كبيرة للبرتقالي في الموسم الجديد. وكان كاظمة قد قرر التجديد للمدافع الجزائري رضا بينشا والمهاجم الأردني أحمد عرسان، فيما تعاقد مع وصيف هدافي الدوري الكولومبي هانسل زاباتا قادما من النصر، وبذلك يتبقى للفريق صفقة واحدة ستكون في خط الدفاع والأقرب سيكون عربيا من شمال أفريقيا.



وكان البرتقالي قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع المهاجم المميز مشعل الشمري قادما من العنابي، وسبقها التجديد مع عدد من لاعبيه المحليين في مقدمتهم ناصر فرج وشريدة الشريدة ومحمد العازمي وحارس المرمى فيصل السبيعي.



ومن المقرر أن تنطلق تدريبات الفريق أواخر الشهر الجاري على أن يغادر منتصف يوليو المقبل إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي لمدة 3 أسابيع على أن يعود بعدها لخوض غمار منافسات الموسم الجديد 9 أغسطس المقبل. من جهة أخرى، جدد نادي النصر عقود عدد من لاعبيه المحليين آخرهم المدافع محمد الفارسي والمهاجم عبدالرحمن الرشيدي وسبقهم القائد سلمان بورمية حتى 2027 والحارس خالد العجاجي.



كما رحل عن الفريق مشعل فواز وناصر فهاد ومشعل الشمري وثلاثي المحترفين زاباتا والمدافع السوري عبدالله الشامي ولاعب الوسط الجزائري أيمن لقجع، وبذلك سيحتاج العنابي إلى 3 تعاقدات بعدما أبقى على محترفين اثنين هما المدافع السوري عمرو ميداني ولاعب الوسط الليبي المعتصم اللافي.