مبارك الخالدي



يحسم مجلس إدارة النادي العربي في اجتماعه المقبل مقر إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد، ومن المرجح أن يكون المعسكر بين البوسنة وتركيا، وذلك للفترة من 18 يوليو المقبل حتى الأول من أغسطس، ويبقى عنصر المفاضلة بينهما وفقا لتوافر المباريات الودية مع فرق قوية. وفي جانب آخر، قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني ناصر الشطي بدء تجمع الفريق 29 الجاري لإطلاق التدريبات المحلية لمدة أسبوعين، وهي المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للفريق قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي. الى ذلك، أعلن مجلس إدارة النادي تشكيل الجهازين الإداري والفني للفريق الأول، وضم الجهاز الاداري خالد القبندي مدير عام قطاع الكرة، وعبد الله الحائري مساعد مدير عام قطاع الكرة، وبدر عاشور اداري فريق الكرة، وعبدالله موسى إداري فريق الكرة، ومشعل العبكل المنسق الإعلامي والأمني.

فيما ضم الجهاز الفني ناصر الشطي مدرب الفريق، وميثم الشطي وعلي بولند مساعدين للمدرب، وخليل الجبابلي مدرب اللياقة، وصالح مهدي مدرب الحراس، ومحفوظ جناد محلل فني. وفي تصريح له، قال عضو مجلس الادارة علي مندني ان المغربي حمزة خابا والنيجيري ايوالا مستمران مع الفريق الموسم القادم، وهناك مفاوضات مع اللاعب احمد الزنكي، كما سيتعاقد النادي مع ثلاثة محترفين، جناح أيمن وقلب دفاع ووسط ميدان.