

يحتوي الدراق على مواد لها تأثير إيجابي في الصحة والمظهر، لأنه قبل كل شيء مصدر للألياف الغذائية، حيث تحتوي 100 غرام منه على 3 غرامات.



وكما هو معروف، تعتبر الألياف مادة ماصة في الأمعاء، فهي تمتص كل ما هو مفيد وتزيل الأشياء غير الضرورية. الألياف لا تهضم، لذلك هي مثالية للراغبين بالتخلص من الوزن الزائد، وتحتوي 100غ من الدراق على ثلث حاجة الجسم اليومية من الكروم والسيليكون. والسيليكون معدن ضروري جدا لتركيب الأنسجة الضامة والكولاجين الذي يؤثر إيجابيا في الجلد والشعر والأسنان والأظافر والمفاصل، لذلك يمكن القول إن السيليكون معدن مسؤول عن الجمال ومتانة العظام.



ومع ذلك لا ينبغي الإفراط في تناول الدراق لأنه، مثل أي فاكهة، مصدر للكربوهيدرات. تحتوي 100غ منه على نحو 10غ من الكربوهيدرات و«لذلك، إذا كان الشخص يهتم بمظهره ورشاقته، عليه عدم تناول أكثر من 200-400غ، وهذا بالطبع يتوقف على مستوى نشاطه».



المصدر: «Gazeta.Ru»