وافق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقامة هيئة وزارية مصغرة بمشاركة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي أصر بدوره على أن يكون شريكا في إدارة الحرب على غزة.



وقال زعيم المعارضة يائير لبيد إن حكومة نتنياهو تضم أشخاصا مجانين تماما وغير قادرين على حكم أي شيء، معتبرا أن تطرف بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يجر إسرائيل إلى عوالم الجنون ويفتت الحكومة من الداخل.



إلى ذلك، قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يسرائيل زيف، ان التوترات بين الجيش ونتنياهو بلغت أعلى مستوياتها، وفق «وول ستريت جورنال».



وأضاف وفق الصحيفة نفسها ان الجيش لديه شعور أن إسرائيل استنفدت الغرض من الحرب، مؤكدا «نقترب من إنهاء المهمة التي حددتها الحكومة وسنصل لنقطة نخوض فيها حرب عصابات».



في الأثناء، أفاد تقرير أصدره ائتلاف من 19 منظمة حقوقية، بأن أوروبا قدمت 36.1 مليار يورو ضمانات لبيع السلاح لإسرائيل.



وأضاف التقرير ان بيع السلاح لإسرائيل في السياق الحالي يسهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.



وتابع التقرير ان بين عامي 2019 و2023 باعت 6 مؤسسات من أكبر منتجي السلاح في العالم أسلحة لإسرائيل.



وعلى صعيد المفاوضات الهادفة إلى التوصل لهدنة، نقلت مجلة «بوليتيكو» عن 4 مسؤولين أميركيين مطلعين، قولهم إن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يشككون بشكل متزايد في إمكانية توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار ضمن المقترح الحالي.



وتوافق إسرائيل وحماس بشكل عام على الشروط المنصوص عليها في المرحلة الأولى من المقترح، لكنهما على خلاف حول كيفية إنهاء الحرب، وفقا لما قال اثنان من المسؤولين لمجلة «بوليتيكو» الأميركية.



وعلى الرغم من التفاؤل الأولي بشأن الصفقة، يعتقد المسؤولون الأميركيون الآن أن «هذه الخلافات يمكن أن تقلب الاتفاقية بأكملها رأسا على عقب»، بحسب المجلة.



ووفق «بوليتيكو»، تشير تقديرات المسؤولين الأميركيين إلى أنه «حتى لو توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق مبدئي قصير الأمد لوقف إطلاق النار، فهناك احتمال كبير بأن ينهار هذا الاتفاق».



هذا، وأشارت تقديرات سابقة للجيش الإسرائيلي إلى أن أكثر من 25 محتجزا من أصل 116 في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، لقوا حتفهم، إلا ان مسؤولا أميركيا مطلعا ذكر رقما أعلى.



فمن بين نحو 250 أسيرا تم احتجازهم في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر، لا يزال 116 محتجزين داخل غزة، بمن في ذلك الكثير ممن يعتقد أنهم ماتوا.



فقد كشف بعض الوسطاء في محادثات صفقة الأسرى ومسؤول أميركي مطلع على أحدث معلومات المخابرات الأميركية «أن عدد الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة قد يصل إلى 50»، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس.



ما يعني أن 66 من المحتجزين لقوا حتفهم، أي أكثر بـ 25 مما اعترفت به إسرائيل علنا في السابق.



من جهته، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أمس الاول، إنه لا يمكن القضاء على حماس كأيديولوجية، ما دفع بالحكومة إلى إعادة تأكيد أنها ما زالت ملتزمة بتدمير الحركة الفلسطينية.



وقال هاغاري للقناة 13 الإسرائيلية «حماس فكرة، ولا يمكننا القضاء على فكرة». وأضاف: «القول إننا سنجعل حماس تختفي هو بمثابة ذر للرماد في عيون الناس. إذا لم نجد بديلا منها فحماس ستبقى». وعلى الفور، قوبلت تصريحات هاغاري بالرفض من مكتب نتنياهو وقال في بيان: «حدد المجلس الوزاري والأمني برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو أحد أهداف الحرب بتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية». وأضاف «الجيش الإسرائيلي ملتزم بذلك».



وفي بيان منفصل نشره على قناته في تلغرام، أوضح الجيش أن هاغاري كان يتحدث عن حماس «كفكرة.. وكانت تصريحاته واضحة وصريحة». وأضاف: «أي أقوال أخرى هي إخراج البيان عن سياقه».



ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي تكبد المزيد من الخسائر في صفوفه جراء المعارك في قطاع غزة، حيث قالت إسرائيل إن عدد قتلاها منذ بداية الحرب بلغ 662 ضابطا وجنديا وعدد المصابين 3860.



وأعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها استهدفوا دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذائف الياسين 105 بمخيم الشابورة في مدينة رفح جنوبي القطاع، وقالت إنه بعد استهداف الدبابتين فر طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مقاتلو الكتائب وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.



وتواصلت المعارك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين فلسطينيين في وسط وغرب رفح، بحسب مصدر في الجناح العسكري لحركة حماس.



وبحسب صور لفرانس برس، فرت عائلات فلسطينية من رفح مع أمتعتها المكدسة على عربات ومقطورات.



وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته «الدقيقة» في رفح.



واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وغارات جوية مناطق وسط القطاع ليلا وفي وقت مبكر من صباح أمس بحسب فرانس برس وشهود عيان.



وبحسب شهود عيان فإن الدبابات قصفت حي الزيتون في مدينة غزة شمال القطاع، ومخيمي البريج والمغازي.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس أن حصيلة الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر في قطاع غزة، ارتفعت إلى 37431 قتيلا.



وقالت الوزارة في بيان إن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا في 24 ساعة مضيفة أن 85653 شخصا أصيبوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.