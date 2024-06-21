

اقتربت إيرادات فيلم «أهل الكهف» من الوصول إلى 5 ملايين جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت مليون جنيه الأربعاء، لتكون المحصلة 4 ملايين و875 ألف جنيه خلال 8 أيام عرض، حيث انطلق عرض الفيلم يوم 12 الجاري.



فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون ضيوف شرف، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.



فيلم «أهل الكهف» مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم: الوزيران «مشلينيا» و«مرنوش» الهاربان من بطش الملك «ديقيانوس»، وثالثهما هو راعي الغنم «يمليخا» وكلبه «قطمير»، ويعود الثلاثة إلى المملكة، ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر.