عبدالله قنيص

احتجز شاب لقيادته مركبة وهو بحالة غير طبيعية ولإتلافه أملاك دولة.

وكان قد ورد بلاغ عن حادث تصادم على طريق الصبية بجانب مسجد، وتم توجيه دورية شاهدت مركبة أميركية توجد بها آثار اصطدام اثر اصطدامها بحاجز حديدي، ولم يعثر على من كان على متنها، ثم ورد من مالك جاخور أن شخصا دخل عليه وهدده، ولدى تمشيط المنطقة شوهد شخص متواجد داخل جاخور مهجور وبيده سلاح أبيض (2 سكين) وتبين انه قائد المركبة المصدومة، وكان بحالة غير طبيعية، فتم احتجازه.

من جهة اخرى، تقدمت وافدة من مواليد 1987 ببلاغ إلى مخفر شرطة القصر عن تعرضها للضرب والسب من قبل جارتها وزوجها بمنطقة القصر. وأرفقت الوافدة في ملف القضية تقريرا طبيا جاء فيه: «ادعاء تعرض للاعتداء من آخرين وبعد الفحص الظاهري تبين وجود آلام باليد والساعد الأيسر وآلام بالرأس ولا توجد كسور بالأشعة».

وبسؤال المبلغة عن بيانات المدعى عليهما، قالت إنها لا تعرف جنسيتهما لكنهما يقيمان في البناية نفسها، وأن الاعتداء حدث في تمام الساعة الواحدة صباحا.